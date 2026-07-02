В Татарстане два вагона хозяйственного поезда сошли с рельсов

Инцидент привел к задержкам девяти поездов

Фото: Максим Платонов

В Арском районе Татарстана два вагона хозяйственного поезда сошли с рельсов, что привело к задержкам пяти пассажирских поездов и двух электричек, сообщили в ГУ МЧС по республике.

По информации ведомства, инцидент произошел в 03:53 по московскому времени на составе из 61 вагона. В 05:15 было организовано реверсивное движение по свободному пути, а для подъема вагонов направлен восстановительный поезд.

На утро, 06:50 по Москве, задержки составили от 50 минут до 1 часа 45 минут для двух пригородных электричек и от полутора до двух часов для пяти дальних пассажирских поездов, отмечается в сообщении.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В настоящее время ведутся работы по расцеплению вагонов и установке колесных пар на рельсы. Пострадавших нет. На месте работают 33 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России — 2 специалиста и 1 техника.

Всего девять поездов едут с отставанием от графика из-за схода двух вагонов грузового поезда с рельсов в Татарстане. Поезда на участке следуют со сниженной скоростью, сообщается в Telegram-канале Горьковской железной дороги.

На данный момент с отставанием от графика следуют: №215 Барнаул — Адлер, №6 401 Шемордан — Казань, №112 Москва — Круглое Поле, №96 Москва — Барнаул, №82 Москва — Улан-Удэ, №26 Москва — Ижевск, №52 Нижний Новгород — Ижевск, №7 124 Казань — Ижевск, №6 421 Казань — Сосновка.

Ранее сообщалось, что в РЖД назначили дополнительный поезд Казань — Москва.

Никита Егоров