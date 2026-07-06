Стартовал третий международный футбольный турнир для детей «Кубок Востока»

Среди 12 команд проигравших не будет. А победители определятся на следующей неделе

Все флаги в гости к нам. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Минспорта РТ

В Казани на полях стадиона «Буревестник» стартовал традиционный международный футбольный турнир «Кубок Востока» для детей 10-11 лет, в котором примут участие 12 команд из семи стран. Второй год подряд он проходит под патронатом международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Подробности — в репортаже «Реального времени».

Друга я никогда не забуду, если нас познакомил футбол

Казалось бы, совсем недавно футбольные сборные Турции и Узбекистана завершили свои турнирные пути по итогам групповых этапов чемпионата мира, а Казань предложила юным представителям этих стран беспроигрышный вариант. На стадионе «Буревестник» стартовал третий международный футбольный турнир для детей «Кубок Востока».Его международный статус и значимость подтвердили визиты на торжественную церемонию открытия трех генеральных консулов — Угура Йылмаза (Турция), Ерлана Искакова (Казахстан) и Нодиржона Касимова (Узбекистан).

— Стартует третий турнир «Кубок Востока», который для наших гостей из Казахстана и Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана стал уже традиционным, а вот наши друзья из Белоруссии и Турции будут стартовать на нем впервые, — отметил президент ФК «Рубин» Марат Сафиуллин. — Наш турнир проходит в рамках международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», и пользуясь возможностью я хотел бы поблагодарить раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова, правительство республики и мэрию Казани за предоставленные возможности в проведении нашего мероприятия. Сам турнир предоставляет гостям из других стран возможность не только продемонстрировать свое футбольное мастерство, но и узнать культуру нашей страны, подружиться о своими сверстниками из других государств.

Как алаверды приветственным словам Марата Адиповича прозвучали выступления узбекистанского и казахстанского консулов, а также консула Турции. Последняя, к слову, 102 года назад первой протянула Советскому Союзу руку дружбы и спортивного сотрудничества, сыграв в 1924 году товарищеский матч национальных сборных двух молодых, на тот момент, стран.

Консулы трех стран и «примкнувший к ним» Рафис Бурганов . предоставлено realnoevremya.ru Минспорта РТ

Турнир третий, уже с претензией на традиционный статус. Среди его команд-участников — любопытный сплав команд-старожилов, стран, постоянных участниц, и дебютантов. Понятно, что стартует «Рубин», который дважды побеждал на этих стартах ранее, только другими возрастами футболистов 2014 и 2015 годов рождения, а также дважды бронзовый призер «Нефтехимик» из Нижнекамска. Тут же в списке старожилов — казахстанцы из команды «Елимай», представляющей казахстанский город Семей, которые в прошлом году играли в финале пацанами 2015 года рождения. Футбольная команда «Ашурматов джуниор» — это совместное детище Бахтиёра и Рустама Ашурматовых, которого фанаты «Рубина» прекрасно знают по трем сезонам, проведенным в составе казанского клуба, и за которого они болели на чемпионате мира, где дебютировала его национальная сборная Узбекистана. А к кому причислить, например, команду «Мурас Юнайтед» из Бишкека, столицы Кыргызстана? Сама команда играет впервые, но Кыргызстан для «Кубка Востока» как старый приятель. В прошлых турнирах принимал участие командами из бишкеского «Илбирса» и города Абдыш-Ата.

Когда «Алга» — это наш старый знакомый из Киргизии

На футболке одного из юных турецких футболистов была написана его фамилия — Явуз, что в переводе с татарского означает «плохой», «злой». Надеемся, что злой этот мальчик только в спортивном плане, либо между нашими языками есть схожие слова, только с разным смыслом. Как, например, слово «Зираат», в татарском обозначающее кладбище, а на турецком это слово земля, входящее в название известного банка, спонсирующего одну из сильнейших волейбольных команд. Ну и популярное слово «Алга», которое прозвучало на старте турнира, общее для татар и кыргызов, в том числе и потому. что в советские времена это было название их сильнейшей команды из города Фрунзе.

Главный тренер «Мурас Юнайтед» Залкар Болотбеков, тоже воспитанник советского футбола, поскольку будучи рожденным в 1974 году, когда наши «Рубин» и «Алга» вместе играли на уровне советской первой лиги, он перешел в профессиональный футбол уже на уровне чемпионата независимого Кыргызстана.

Юные футболисты Кыргызстана в национальных головных уборах. предоставлено realnoevremya.ru Минспорта РТ

Если продолжать лингвистический ликбез, то фамилия исполнительного директора «Рубина» Александр Айбатов с татарского переводится, как хорошо, и очень подходит под ощущения перед началом очередного «Кубка Востока».

— Много лет я проработал детским тренером, и, если глобально, мы должны понимать, что детский спорт — это вклад в здоровье нации, а турниры, подобные нашему, это возможность общаться н языке футбола юным представителям разных стран, как ближнего, так и дальнего зарубежья. С этой точки зрения я выскажу благодарность нашим новых партнерам — командам «Коджаелиспор» из Турции, и минскому «Динамо», присоединившимся с нынешнего сезона к большой группе участников наших соревнований. С другой стороны, общаясь с тренерами, представителями Казахстана, Узбекистана, которые уже не в первый раз участвуют в наших соревнованиях, их реакция на наш турнир такова, что они ждут нового участия, — заявил он.



Когда футбол — это часть единого культурного кода

Об успешном развитии футбола в Татарстане говорил председатель Федерации футбола республики Александр Гусев, недавно отметивший свой 80-летний юбилей, и напомнивший, что накануне отмечал бы свой 77-летний день рождения Виктор Колотов, капитан сборной страны, в которой когда-то были единым целым наши нынешние гости.

Преемственность поколений: экс-президент ФК «Рубин» Александр Гусев, слева действующий президент клуба Марат Сафиуллин . предоставлено realnoevremya.ru Минспорта РТ

И память человеческая еще способна находить точки соприкосновения с нашими бывшими соотечественниками, как это легко произошло с тренером из Бишкека. Собеседник легко вспомнил игравших за «Алгу» братьев-татар Ривгата и Дамира Бибаевых, братья-русских Сергея и Геннадия Фокина, причем, если Бибаевы — легенды киргизского футбола, то олимпийский чемпион Сеула 1988 года Сергей Фокин — легенда футбола советского.

— У нас за «Алгу» играл еще легендарный вратарь татарской национальности Раис Батраев, которого все называли Батя, — напомнил наш собеседник про человека, который сыграл за сборную Кыргызстана в 43 года, а карьеру закончил в 51-летнем возрасте. — С другой стороны, и у вас в Казани, за местный «Рубин» поиграли наши соплеменники — например, Ильзат Ахметов.

Для понимания: пока в нашей памяти остаются подобные Бати и братья, кумиры футбольной молодости по одну сторону границы, и соплеменники других — по другую сторону, мы будем продолжать ощущать себя жителями одной страны, носителями одного культурного кода. И футбол — как одна из составляющих мягкой силы, и этих незримых ниточек, связующих нас в единое целое.

Футбол, как составная общего культурного кода . предоставлено realnoevremya.ru Минспорта РТ

У нас единая история с участниками «Кубка Востока»

Если проводить аналогии с международным турнирном на казанском стадионе «Буревестник» и чемпионатом мира, то корреспонденту «Реального времени» запомнилось, как на ЧМ реагировали английские болельщики на изменения в счете в матче Гана-Хорватия. Для понимания: шел матч третьего тура Англия — Панама, а параллельно встречались Гана и Хорватия, и английские болельщики, собравшиеся на стадионе, радовались голам, забитым ганцами, и огорчались пропущенным. Все просто: до 1957 года они были единой империей, и в следующем году Гана отметит 70 лет своей независимости, но связи, культурные, и особенно спортивные, между странами остаются. Кто не верит, посмотрите на список участников «британской Олимпиады», традиционных Игр Британского содружества.

Представители хозяев турнира — юные футболисты «Рубина» . предоставлено realnoevremya.ru Минспорта РТ

Как говорил Денис Капустин, работающий тренером в Индии, для руководства тамошней федерации легкой атлетики эти Игры — четвертые по важности, после Олимпиады, чемпионатов мира и Азиатских игр. А ведь у нас со странами, откуда приехали участники «Кубка Востока», общая история прервалась только 35 лет назад, в два раза меньше, чем у британцев.