В Казани проверяют информацию о нападении таксиста на подростка

Водитель такси мог напасть на подростка после конфликта из-за дорожной ситуации, в ходе которого несовершеннолетний не уступил ему дорогу

Фото: Динар Фатыхов

В Казани следственные органы проводят проверку по информации о нападении таксиста на несовершеннолетнего. Сообщения об инциденте ранее появились в социальных сетях, сообщает пресс-служба следственного комитета России.

По предварительным данным, водитель такси мог напасть на подростка после конфликта из-за дорожной ситуации, в ходе которого несовершеннолетний не уступил ему дорогу. Проверка проводится по статье о хулиганстве.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что «Яндекс Такси» не фиксирует оттока водителей из-за ограничений на топливо, которые появились в России на фоне поврежденных ударами БПЛА нефтеперерабатывающих заводов. Тем не менее компания обсуждает с регионами увеличение лимитов на отпуск бензина.

Наталья Жирнова