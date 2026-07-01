В Челнах нашли нарушения при покупке костюмов к Сабантую почти на 1 млн рублей

Учреждение не провело запрос ценовой информации для обоснования начальной цены

Фото: Радиф Кашапов

Челнинское учреждение культуры было признано виновным в нарушении порядка расчета и обоснования цены контракта на закупку костюмов для Сабантуя 2025 года. Закупка почти на миллион рублей была осуществлена без анализа рыночных цен, что стало предметом проверки прокуратуры Челнов, сообщила пресс-служба прокуратуры РТ.

Согласно закону, цена контракта должна определяться путем сравнения рыночных цен с помощью сбора и анализа информации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как выяснила прокуратура, учреждение заключило договор с индивидуальным предпринимателем на сумму 792 тысячи рублей, при этом предприниматель оказался единственным поставщиком. Однако учреждение не провело запрос ценовой информации для обоснования начальной цены контракта, и та была установлена произвольно, в пределах лимитов, выделенных исполнительным комитетом, без учета рыночной ситуации.

По итогам проверки прокуратура Челнов направила руководителю учреждения требование об устранении нарушений. Должностное лицо было привлечено к административной ответственности по статье 7.30.1 КоАП РФ («Нарушение порядка осуществления закупки у единственного поставщика») и оштрафовано на 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане женщину оштрафовали на 1 млн рублей за контрабанду украшений.



Никита Егоров