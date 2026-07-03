В Челнах компанию оштрафовали на 10 млн рублей за взятку

Размер незаконного вознаграждения превысил 1,5 млн рублей

Транспортную фирму в Челнах оштрафовали на 10 млн рублей за взятку. Также у руководителя компании изъяли незаконное вознаграждение, сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отмечается, что в период с 2021 по 2023 год руководитель компании передал взятку на сумму свыше 1,5 млн рублей. В итоге прокуратура города возбудила в отношении организации дело о незаконном вознаграждении от имени юрлица.

По результатам рассмотрения материалов фирму не только оштрафовали, но и лишили прав в течение двух лет участвовать в государственных и муниципальных закупках.

Ранее сообщалось, что казанского адвоката задержали по делу о «полицейской» взятке 550 тысяч рублей.

Никита Егоров