Адвокат Энгеля Фаттахова просит паузы в гражданском деле на 651 млн рублей — до приговора

По мнению защиты бывшего вице-премьера Татарстана, предметы уголовного разбирательства и гражданского иска прокуратуры совпадают

Ходатайство о приостановке процесса по антикоррупционному иску к Энгелю Фаттахову и аффилированным лицам заявил сегодня в Советском суде Казани адвокат Ленар Шакиров, защищающий бывшего вице-премьера РТ и в уголовном деле. По его мнению, фигурирующее в иске на 651 млн рублей имущество проходит и по уголовному делу в отношении Фаттахова, и обстоятельства доказывания идентичны. Сегодня же прокуратура скорректировала требования иска, исключив из них четыре утраченных строения «Агрофирмы «Чишма», передает из суда журналист «Реального времени».

Шакиров признался — заявлять ходатайство о приостановке на старте гражданского процесса представители ответчиков не стали, поскольку воспользовались правом на сбор доказательств — в том числе по уголовному делу. «Последние пояснения прокурора полностью копируют обвинительное заключение по Энгелю Наваповичу», — сообщил защитник, считая, что при совпадение предмета доказывания может обернуться вынесением противоречащих друг другу решений.

По словам адвоката, предметом доказывания в обоих делах является и ремонт в доме бывшего вице-премьера и главы Актаныша, и имущество ООО «Агрофирмы «Чишма», а на попавшие в иск Альберта Суяргулова квартиры и участки следствием наложен арест по уголовному делу. Бриллиант и наличные в валюте, изъятые при обыске, также являются одновременно предметом иска и вещдоками по уголовному делу.

адвокат Ленар Шакиров представляет Энгеля Фаттахова в уголовном и гражданском делах. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Судья Екатерина Шадрина попросила уточнить — вменяются ли подсудимому Энгелю Фаттахову действия и бездействия в отношении тех квартир, участков и автомобилей, источники на покупку которых исследуют в гражданском процессе Советского суда. «Само наложение ареста на объекты не свидетельствует, что они являются предметом разбирательства», заметила она.

Шакиров отвечал утвердительно, и указывал, что в результате параллельного рассмотрения дел защита вынуждена засвечивать на казанском процессе те доказательства, до которых процесс в Мензелинском горсуде еще не дошел.

Судья поинтересовалась, в каком томе гражданского дела содержится уголовное обвинение Фаттахова, и передала слово другим участникам процесса. Еще четверо представителей бывшего вице-премьера и иных ответчиков позицию коллеги поддержали. При этом Тимур Уразаев из коллеги «А2К Лигал» указал, что позиция прокуратуры по эпизоду с отчуждением сельхозактивов в Актанышском районе расходится в двух делах: «Уголовное дело рассматривается в пользу потерпевшего ООО «Чишма», которого якобы украдено имущество, а здесь [в гражданском споре] это же имущество предлагают обратить в доход государства».

Начальник антикоррупционного отдела Лилия Фаттахова возражала против приостановки дела, но просила сократить размер исковых требований на 4 пункта. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, по уголовному делу Энгеля Фаттахова обвиняют в получении четырех взяток на 26 млн рублей и двух превышениях полномочий с ущербом за 160 млн. Вину он не признает, как и претензии надзорного ведомства.

Начальник антикоррупционного отдела Лилия Фаттахова сегодня выступила против приостановки.

— Мы считаем — ущерб причинен государству, поскольку занимая публичную государственную должность Энгель Фаттахов нарушил запрет на предпринимательскую деятельность. Есть отказ следствия в возбуждении дела по статье 289 УК РФ (незаконное занятие предпринимательской деятельностью) по нереабилитирующему основанию (истек срок давности).

Представитель прокуратуры также отметила, что сам Фаттахов на одном из первых заседаний в гражданском деле признал, что создавал «Агрофирму «Чишма» и участвовал в ее управлении. При этом потерпевший по делу из ООО «Чишма» гражданский иск в уголовном деле не заявлял, а в Советский суд Казани прислал заявление о том, что полностью поддерживает позицию прокуратуры по иску.

«Процессуальный статус вещдоков и арестованного по уголовному делу направлен на обеспечения взыскания в виде штрафа либо конфискации имущества, и это не препятствует обращению имущества в доход государства, если незаконность его приобретения будет подтверждена. Вопрос виновности ответчика в данном процессе не рассматривается», — подытожила Фаттахова.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Решение по этому ходатайству суд сегодня выносить не стал. Объявил перерыв. К следующему заседанию стороны должны представить ответы по ряду поставленных сегодня вопросах о спорном имуществе.

В частности, сторону защиты попросили переделать таблицу, где в официальные доходы включили полученные ответчиками кредиты, но при этом в списке расходов по какой-то причине не оказалось данных о погашении этих кредитов. «По гражданскому законодательству, кредиты это не доход, а обязательства», — заметила судья. Что касается доказательств истца, то прокурор Фаттахова обещала представить таблицу с раскладом по валютным сделкам Ильнара Фаттахова.

По версии надзорного ведомства, общий доход сына главного ответчика по этим операциям превысил 140 млн рублей. Тогда как защита уверяет — речь идет о 13 млн рублей, на которые в России приобреталась валюта, переводилась на счет Фаттахова-младшего в Турции, а там обналичивалась, ввозилась в Россию, и вновь направлялась в оборот по той же цепочке. Целью данных действий, по версии представителей Ильнара Фаттахова, было создание хорошей истории в турецком банке с целью получения кредита на покупку жилья в данной стране.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, самый крупный в истории Татарстана антикоррупционный иск к бывшему госслужащему был подан в августе 2025 года. В соответчиках — жена, сын, сноха бывшего главы и министра Энгеля Фаттахова, а также семейная агрофирма «Чишма», которая фигурирует и в уголовном деле, и бизнесмены Ленар Нигматуллин и Радик Хаертдинов, которых в надзорном ведомстве считают номинальными собственниками активов Фаттаховых. Речь идет об имуществе на 651 млн рублей с лишним, начиная с силосных ям и коровников и заканчивая коттеджами, земельными участками и квартирами в Казани, Лаишевском районе и Актаныше, а также изъятыми при обыске в доме бывшего вице-премьера деньгами и бриллиантом 0,04 карата. Первоначально прокуратура просила изъять в натуре 60 объектов недвижимости и взыскать денежный эквивалент по 14-ти отчужденным зданиям, помещениям, участкам. Попали в иск и 29 единиц транспорта, включая трактора, комбайны и иномарки премиум-класса.

По результатам сегодняшнего заседания исковой перечень сократился на четыре позиции. Лилия Фаттахова попросила исключить из него физически утраченные объекты все в той же семейной агрофирме — телятник, склад, водонапорную башню и зерносклад. Но заметила — на общий размер суммы иска это не повлияет. Кроме того, прокуратура скорректировала позицию в части солидарного взыскания 225 тысяч рублей за реализованный третьему лицу участок в Егорьевском поселении Лаишевского района — представитель истца отказалась от взыскания этой суммы с предпринимателя Нигматуллина и попросила оставить в ответчиках по данному объекту Ильнара и Энгеля Фаттаховых.