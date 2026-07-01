На севере Турции упал БПЛА с взрывчатым веществом

Предположительно, он принадлежит Вооруженным силам Украины

Беспилотный летательный аппарат с боевой частью, предположительно принадлежащий Вооруженным силам Украины, упал в провинции Трабзон на северо-востоке Турции. Об этом сообщает агентство IHA.

По данным агентства, дрон врезался в дерево в районе Вакфыкебир. На место происшествия были направлены специалисты для обследования. В ходе осмотра установлено, что аппарат был оснащен взрывчатым веществом массой около 5 кг, отмечается в публикации.

Это уже не первый подобный инцидент: в декабре прошлого года в Турции над Черным морем сбили БПЛА. Об этом сообщило тогда Минобороны страны: i-bpla

Наталья Жирнова