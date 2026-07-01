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Происшествия

На севере Турции упал БПЛА с взрывчатым веществом

19:19, 01.07.2026

Предположительно, он принадлежит Вооруженным силам Украины

Беспилотный летательный аппарат с боевой частью, предположительно принадлежащий Вооруженным силам Украины, упал в провинции Трабзон на северо-востоке Турции. Об этом сообщает агентство IHA.

По данным агентства, дрон врезался в дерево в районе Вакфыкебир. На место происшествия были направлены специалисты для обследования. В ходе осмотра установлено, что аппарат был оснащен взрывчатым веществом массой около 5 кг, отмечается в публикации.

Это уже не первый подобный инцидент: в декабре прошлого года в Турции над Черным морем сбили БПЛА. Об этом сообщило тогда Минобороны страны: i-bpla

Наталья Жирнова

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ПроисшествияОбщество

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