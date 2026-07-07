Дефицит запчастей и долгий ремонт: как Татарстан переживает кризис системы ОСАГО

Сроки ремонта после ДТП доходят до года, каждый пятый водитель отказывается от покупки полиса

Фото: Реальное время

С начала 2026 года цены на автозапчасти в России выросли на 15—20%, причем подорожание идет в условиях дефицита и длительного периода поставок в автосервисы. Президент Российского союза автостраховщиков, Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев высказал опасение, что нехватка запчастей примет накопительный характер, а следствием станет дальнейшее увеличение сроков авторемонта. «Реальное время» разбиралось, чем грозит рынку рост стоимости комплектующих для автомобиля вкупе с задержками в ремонте и как это отразится на тарифах автострахования.

Все дольше, все дороже

Дефицит автозапчастей может принять накопительный характер, а следствием этого станет дальнейшее увеличение сроков ремонта, заявил президент РСА Евгений Уфимцев. По действующим правилам максимальный срок восстановительного ремонта по ОСАГО составляет 30 дней, однако из-за проблем с поставками запчастей и их дороговизной автовладельцы все чаще жалуются на превышение установленного законом срока, предложения СТО подписать дополнительное соглашение об увеличении времени либо вовсе на отказ брать машину в ремонт.

— Мне, например, в страховой компании после ДТП сразу предложили взять стоимость ремонта деньгами, — рассказал «Реальному времени» автовладелец Радик Хасанов. — При этом при первоначальной оценке стоимость работ оказалась весьма заниженной, по моему мнению. В итоге сумму пересчитали, но мне все равно это невыгодно. У меня немолодой Subaru Forester, детали на него найти трудно, стоят они дорого. Даже с контрактными б/у деталями, которые я искал сам в интернете, ремонт стоил больше, чем полученная мной выплата. И пешком я ходил почти месяц, а мне машина нужна для работы.

По действующим правилам максимальный срок восстановительного ремонта по ОСАГО составляет 30 дней, однако из-за проблем с поставками запчастей и их дороговизной сроки ремонта все чаще превышаются. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В России в 2026 году произошел резкий скачок розничных цен на автозапчасти и комплектующие для обслуживания иномарок. За последние полгода стоимость запчастей для Subaru выросла на 12,2%, для Porsche — на 14,7%, для Peugeot — на 19,8%. Рост цен на запчасти для популярных моделей массового сегмента в среднем составил порядка 6—15%, а в ряде сегментов превысил 20%. Только в июне по сравнению с маем запчасти выросли в цене в среднем на 3%.

По данным Российского союза автостраховщиков, автозапчасти массового сегмента подорожали в среднем не более чем на 6%, однако этот скромный показатель объясняется тем, что при наличии дорогих оригинальных комплектующих на российском рынке присутствуют дешевые аналоги оригинальных тормозных колодок, масел, фильтров, элементов подвесок и т. п.

При этом рост цен никак не влияет на скорость ремонта, поскольку схема ввоза оригинальных запчастей усложнилась, а доставка китайских аналогов также требует времени. Эксперты объясняют проблемы, в частности:



усложнением и ростом стоимости логистики;

старением российского автопарка, следствием чего стало увеличение количества и частоты ремонтов;

увеличением спроса на запчасти, вызванным, в частности, ростом аварийности минувшей зимой.

В 2024 году Госдума обсуждала законопроект об увеличении предельного срока ремонта по ОСАГО до 45 дней, целью которого было снизить штрафную нагрузку на автосервисы, которые перестали укладываться в установленный законом 30-дневный срок. Поправки были приняты в первом чтении, но закон отправили на доработку из-за отсутствия четких и объективных критериев, по которым разрешалось увеличить срок ремонта, — в предложенном виде законопроект создавал возможность для злоупотреблений. Повторно к нему пока депутаты не возвращались.

«Клиенты вынуждены экономить»

— Доставка запчастей замедлилась, — рассказал «Реальному времени» президент Союза страховщиков Татарстана Ринат Касимов. — И в связи с этим выросла продолжительность ремонта. Мой личный автомобиль, например, после аварии по вине гражданина, не имевшего ОСАГО, один из официальных дилеров республики по каско ремонтировал немногим дольше трех месяцев. И это распространенное явление — бывает так, что часть запчастей приходится долго ждать, а к ремонту приступить невозможно. Я знаю прецеденты, когда после серьезных ДТП ожидание ремонта доходило до года.

Легче всего сегодня, говорит он, отремонтировать автомобили массового сегмента, некоторые марки китайских автомобилей, а сроки ремонта премиального транспорта, европейских брендов превышают средние сроки.

Татарстанские страховщики бьют тревогу, но не столько из-за увеличения продолжительности ремонта, сколько из-за роста размера выплат и роста стоимости страховок, от которых часть автовладельцев из экономии отказываются.

— В последнее время мы наблюдаем довольно значительный рост средней выплаты по каско, и причин этому много, помимо инфляции и удорожания логистики, — говорит Ринат Касимов. — И вместе с тем примерно на 25% выросла частота обращений за выплатами, сказалась плохая зима, выросла аварийность и, соответственно, доля обратившихся за выплатами. В разных компаниях разная статистика, но в среднем увеличение составило 20—30%, а это в целом ведет к удорожанию стоимости каско. Тарифы выросли практически во всех сегментах. В зависимости от марки автомобиля — от 5—7% до 30—50%.

По словам Касимова, в секторе каско сложилась ситуация, когда клиенты вынуждены экономить и чаще выбирать страховые продукты с усеченным покрытием — с использованием франшизы, продукта 50 на 50, а страховщики просто экономически не в состоянии оставаться на плаву при прежних тарифах.

Легче всего сегодня отремонтировать автомобили массового сегмента, некоторые марки китайских автомобилей, а сроки ремонта премиального транспорта, европейских брендов превышают средние сроки. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Коридор базовых тарифов ОСАГО, напомнил он, устанавливается Центробанком, однако недавно была принята новая Единая методика расчетов, которая используется при оценке ущерба после ДТП, что повлечет увеличение средней выплаты примерно на 10%, и, как следствие, произойдет удорожание стоимости страховки. Предполагается, что в первую очередь оно коснется виновников ДТП, но «безаварийные» водители в результате также будут вынуждены платить дороже, но в меньшей степени.

— На стоимость ОСАГО негативно влияет тот факт, что достаточно большое количество автовладельцев вообще не покупают страховку, — подчеркнул Касимов. — Соответственно, страховщики недополучают существенный объем премий. В Татарстане, по моим оценкам, ответственность не застрахована примерно у 20% автовладельцев, и такая ситуация стала возможна, потому что при регистрации автомобиля страховка не требуется, а сотрудники ГИБДД не проверяют наличие полиса ОСАГО — вопрос о нем встает только в случае какого-то другого нарушения либо ДТП, а автоматическую проверку по камерам пока не ввели.

Президент Союза страховщиков Татарстана также указал на то, что сегодня республика находится всего в нескольких шагах от «красной зоны» — она рискует попасть в число «токсичных» по градации Центробанка регионов, поскольку здесь зафиксировано много неоднократных «токсичных выплат», косвенно свидетельствующих о проблемах с противодействием мошенничеству. По словам Касимова, в Татарстане отношение выплат к сборам с учетом РВД составляет более 100%, то есть страховщики тратят больше, чем получают от ОСАГО.

«Рынок достаточно эффективно решает проблемы»

Член правления Союза автосервисов России Илья Плисов отметил, что основной перелом на рынке произошел весной 2022 года, когда поставки замедлились на несколько месяцев, а к концу года были перекрыты все подсанкционные каналы. Спикер напомнил, что государство отреагировало разрешением параллельного ввоза запчастей, а также снижением требований по предоставлению сертификатов. По его словам, три года подряд сертификаты с истекшим сроком действия можно было использовать при отсутствии возможности их продления.

— В лучшие времена отлаженной логистики товар из Гамбурга мог оказаться в Москве через две недели после размещения заказа. Работало электронное декларирование, а лучшие поставщики почти не получали дополнительных проверок на таможне. Сегодня поставки сталкиваются с целым комплексом проблем, связанных как с новыми механизмами перевода денег, так и со сложными логистическими маршрутами и прохождением товара через ряд посредников. Как следствие, минимальный срок доставки сегодня — месяц, рабочий срок — два-три месяца, при этом отдельные редкие позиции могут доезжать до полугода, — сообщил он.

Говоря о росте стоимости запчастей и перспективах их дальнейшего подорожания, Плисов подчеркнул, что в динамике цен важно понимать, с чем ведется сравнение: стоимость «средней» запчасти за год, говорит он, практически не изменилась, а с 2023 года рост цены в среднем составил 17%.

— На этом фоне заметно выделяются моторное и трансмиссионное масло: они подорожали на 9% за месяц, на 19% за год и вдвое с 2023 года, — сообщил Плисов. — Показатели указаны как средние при сравнении около 8 тыс. артикулов масла и 385 тыс. артикулов на оптовом рынке Москвы и Санкт-Петербурга. Что касается изменения цен на обслуживание и ремонт автотранспорта, ситуация различается в зависимости от размера предприятий. Крупные и грузовые сервисы, работающие на ОСНО, за последний год просто добавили в цену работ 2% увеличенного НДС. Рынок независимых легковых сервисов делится на средние предприятия, чей оборот превышает 60 и 250 млн рублей, и более мелкие компании. Средние СТО включили в цену новый НДС — 5% и 7% соответственно объему, а многие также добавили еще 5—10%. Это привело к среднему росту стоимости услуг на 15% за последние год-полтора. Это позволяет хоть как-то «сводить» экономику тем, кто ушел с патента и перешел на УСН с НДС.

В качестве обслуживания с 2022 года потеряли все санкционные бренды, говорит Плисов. Новые автомобили потеряли возможность полноценного гарантийного ремонта, который теперь если и выполняется, то со значительными сложностями. Что касается китайских автомобилей, то, по его словам, на старте активных продаж они не имели ни собственных складов, ни развитой сети дилерских сервисов, в результате китайский автопарк на старте был практически не обслужен рынком. Но на сегодняшний день проблем с основными запчастями и ремонтом нет, а очереди, возникающие на дилерских СТО по китайским моделям, связаны с объемом продаж, недостаточной ремонтной базой и сложностями в оформлении гарантийных случаев с поставщиками.

На сегодняшний день проблем с основными запчастями и ремонтом нет, а очереди, возникающие на дилерских СТО по китайским моделям, связаны с объемом продаж, недостаточной ремонтной базой и сложностями в оформлении гарантийных случаев с поставщиками. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В целом рынок достаточно эффективно решает проблемы с запчастями и ремонтом автомобилей всех марок, считает Илья Плисов, однако ограничения возникают постоянно. Если в 2022 году речь шла о расширении перечня товаров для эффективного ввоза запчастей по параллельному импорту и разрешении использовать заканчивающиеся сертификаты, невозможные к продлению, то в этом году по части товаров возникают трудности с ввозом из-за массового отзыва сертификатов стран ЕАЭС. Эта проблема, полагает он, серьезно ограничит ввоз и вынудит брокеров и логистов искать серые пути, а также тратить значительные средства на повторную сертификацию.

— Ну и «Честный знак» хотя и получил отсрочку до февраля 2027 года, тем не менее серьезно повлияет на ввоз основных товарных групп запчастей: тормозных колодок, дисков, фильтров, свечей, стекол и некоторых других важных для ремонта товаров, — говорит он. — Рынок к этому готовится: дистрибьюторы запчастей готовят ПО, выделяют сотрудников, прописывают новые бизнес-процессы, готовятся к тотальной инвентаризации и оклейке миллионов товаров на остатках. Логисты просчитывают склады и персонал для оклейки запчастей на границе или до границы, поскольку ни один западный производитель запчастей на конвейере не имеет права внедрять системы «Честного знака».

Илья Плисов также отметил, что сейчас в первом чтении принят законопроект о требовании предоставления доступа к ремонтной и технической информации для потребителей, что в дальнейшем должно помочь более качественно и быстро обслуживать автомобили.

«Дальше будет хуже»

Представитель Федерации автовладельцев России Дмитрий Золотов говорит, что затягивание сроков ремонта по ОСАГО долее законных 30 дней имеет под собой вполне объективные причины — отсутствие запчастей, нарушенную логистику, загруженность аккредитованных сервисов, а также тот факт, что сервисам невыгодно производить такой ремонт, поскольку страховая компания не заплатит больше 400 тысяч рублей:

— Сервис не хочет заниматься ненужными телодвижениями — ему выгодно взять запчасть, поставить и отдать автомобиль, а не искать, где она стоит дешевле, и придумывать, как этот автомобиль дешевле восстановить. Такие сервисы несут в основном убытки либо работают «в ноль». Тем более что сейчас достаточно сложно найти запчасти на европейские автомобили. К тому же даже аккредитованный сервис ставит таких клиентов в очередь, потому что это не сервис страховой компании, он работает сам на себя и сначала будет зарабатывать деньги.

Но трудности со сроками и стоимостью ремонта лишь часть проблем, порожденных системой ОСАГО в существующем ее виде, считает Золотов:

— Беда в том, что сама эта структура в навязанном нам, автовладельцам, виде не работает. Если я страхуюсь, я должен быть уверен, что я защищен. А автогражданская ответственность сегодня страхуется всего лишь на 400 тысяч рублей, что в сегодняшних реалиях не обеспечивает ремонт.

На эту сумму, говорит представитель ФАР, в случае серьезной аварии можно отремонтировать лишь несколько элементов, но если задет двигатель или, например, «повело» кузов, разбит радиатор, пострадала электроника, этих денег не хватит. И в дальнейшем невиновная сторона будет взыскивать с виновника в судебном порядке полную стоимость, причем у него вообще может не оказаться ни денег, ни имущества. А стоимость страховки, которая ни от чего, по сути, не защищает, неадекватно высокая — от 10 до 30 тысяч рублей, поэтому многие перестают страховаться, понимая, что они просто выбрасывают деньги, и не факт, что они попадут в ДТП, объясняет он такое незаконопослушное поведение.

Стоимость страховки, которая ни от чего, по сути, не защищает, говорит Золотов, неадекватно высокая — от 10 до 30 тысяч рублей, поэтому многие перестают страховаться. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Золотов считает, что страхование «автогражданки» следует передать государству и построить на других принципах — тогда она будет работать, а пока система постоянно требует поправок и послаблений в пользу страховщиков и переделывается под их интересы, толка от нее не будет:

— Страховщики сегодня, вместо того чтобы выплачивать адекватные денежные средства, пытаются нажиться, заработать, хотя ОСАГО априори не должно быть прибыльным. Нам этот продукт усиленно навязывают и заставляют страховать, уже даже камеры настраивают, чтобы они выявляли в автоматическом режиме отсутствие страховки. Это говорит о том, что с водителей хотят максимально собрать деньги за страховку, но не в пользу водителей. Все делается, чтобы страховым компаниям было удобнее дольше ремонтировать, чтобы с них не взыскивать дополнительные судебные расходы, которые несут люди, сейчас этот вопрос вывели из понятия защиты прав потребителей. Здесь очень много таких нюансов, которые негативно влияют на весь страховой рынок. И дальше, я думаю, будет еще хуже.

