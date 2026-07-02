Суд закрыл нелегальные «ломбарды» в Авиастроительном районе Казани
Самарские бизнесмены незаконно выдавали займы под залог вещей
Суд закрыл нелегальные «ломбарды» в Авиастроительном районе Казани, которые открыли два предпринимателя из Самары.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана, самарские бизнесмены незаконно выдавали займы под залог вещей, в том числе краденых, на ул. Ленинградской.
По закону только кредитные и некредитные финансовые организации предоставляют потребительские займы. Прокуратура возбудила дела по ст. 14.56 КоАП РФ, а суд позже признал лиц виновными.
Ранее сообщалось, что с казанской стоматологии взыщут почти 400 тыс. рублей за некачественные услуги.
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