Суд закрыл нелегальные «ломбарды» в Авиастроительном районе Казани

Самарские бизнесмены незаконно выдавали займы под залог вещей

Фото: Динар Фатыхов

Суд закрыл нелегальные «ломбарды» в Авиастроительном районе Казани, которые открыли два предпринимателя из Самары.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана, самарские бизнесмены незаконно выдавали займы под залог вещей, в том числе краденых, на ул. Ленинградской.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По закону только кредитные и некредитные финансовые организации предоставляют потребительские займы. Прокуратура возбудила дела по ст. 14.56 КоАП РФ, а суд позже признал лиц виновными.

Ранее сообщалось, что с казанской стоматологии взыщут почти 400 тыс. рублей за некачественные услуги.

Никита Егоров