За дистанционную сдачу на права в Татарстане слесаря «Газпрома» посадили на 3 года

Посредником взятки в 175 тысяч рублей силовики считают участкового

Осужденный Рафиль Гибазуллин (второй справа) со своим адвокатом. Фото: пресс-служба Заинского суда

В Заинске огласили приговор по делу о коррупционной сдаче водительского экзамена. Лишенный прав за нетрезвую езду слесарь «Газпрома» Рафиль Гибазуллин после отбытия этого наказания не смог сдать экзамен на знание ПДД самостоятельно и дал взятку в 175 тысяч рублей через местного участкового, а через неделю получил на руки экзаменационный лист с отметкой: «Сдал». За что и был приговорен на днях к 3 годам колонии строгого режима со штрафом в 350 тысяч рублей (двукратный размер взятки), уточнили «Реальному времени» в Заинском горсуде.

Суд согласился с версией силовиков, что взятку слесарь в декабре 2024 года давал за помощь должностных лиц экзаменационного отдела ГАИ в Альметьевске (в Заинске такого отдела нет), а сам лично на повторный экзамен даже не ездил. Тем не менее с экзаменационным листом и нужной отметкой смог вернуть водительское удостоверение.

В связи с этим Заинский суд под председательством судьи Рамиля Бикмиева вынес частное постановление в адрес начальника управления ГИБДД Татарстана, требуя аннулировать права осужденного.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем временем в Альметьевский горсуд поступило дело в отношении того самого заинского участкового Рината Зиннатова, написавшего явку с повинной по этой истории еще прошлой осенью. За время следствия полицейский успел побывать в СИЗО и под домашним арестом. Вместе с Зиннатовым на скамью подсудимых отправили и второго обвиняемого в коррупционном посредничестве Олега Рябова. При этом, по данным источников «Реального времени», цепочка была длиннее — в нее входил и директор автошколы. Из числа гаишников-экзаменаторов к ответственности пока никто не привлечен.

В дошедшем до суда деле двух посредников два эпизода коррупционной помощи с экзаменом — на 175 и 285 тысяч рублей соответственно. Оперативной разработкой по этому делу занимались сотрудники УФСБ по Татарстану и экономической полиции.

В Следкоме от комментариев по этому делу пока воздерживаются.