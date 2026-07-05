Ночью около 5,5 тыс. жителей Нижегородской области оставались без электроэнергии

Из-за ураганного ветра погибла маленькая девочка — на крышу упала часть конструкций дома

Ночью около 5,5 тысячи жителей Нижегородской области оставались без электроснабжения из-за аварий на сетях, которые произошли из-за ураганного ветра в регионе.

По данным мэра города Арзамас Александра Щелокова на 23:00 мск, неблагоприятные погодные условия сохранялись в ряде населенных пунктов, включая Водоватово, Б. Туманово, Пятницы, Замятино, Абрамово, Кирилловку, Кичанзино, Слизнево, Веригино, Мерлино, а также частично в Чернухе, Бебяево и Шатовке. Остальные заявки отрабатываются по мере поступления.



Мэр Арзамаса в своем телеграм-канале сообщил о трагедии в Выездном: в результате обрушения части конструкции жилого дома погиб ребенок. Обстоятельства происшествия уточняются.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

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Наталья Жирнова