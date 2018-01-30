Из дела «Татфондбанка» исчез обвиняемый
В Казани прекращено уголовное преследование бывшего первого зампреда ТФБ Рамиля Насырова
В уголовном деле ТФБ на одного фигуранта стало меньше. Как сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах, Следком по РТ больше не имеет претензий к Рамилю Насырову — из обвиняемого его сделали свидетелем и освободили из-под домашнего ареста.
Защита Насырова «амнистию» не комментирует
Под домашним арестом 35-летний топ-менеджер лопнувшего банка провел более девяти месяцев. С тех пор как 17 марта 2017-го следователям не удалось добиться его реальной посадки. В последний раз меру пресечения Рамилю Насырову Приволжский райсуд продлевал 15 декабря — на срок до 16 февраля 2018 года. Однако, как утверждают источники «Реального времени», нового ходатайства о продлении не будет!
Дело Насырова, обвинявшегося в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями — статьи 159 и 201 УК РФ — по эпизоду с невозвратным кредитом Банка России сначала было переквалифицировано по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения), а затем прекращено за деятельным раскаянием, после чего домашний арест был снят, — сообщили «Реальному времени» сразу два источника в рядах силовиков.
Официальный комментарий по данному делу пресс-службы Следкома по РТ в редакцию пока не поступил. Адвокат бывшего первого зампреда ТФБ Заури Читая, ранее демонстрировавший открытость позиции защиты, на сей раз сослался на командировку и до возвращения отвечать на вопросы «Реального времени» не стал. Напомним, в свое время в Казани пытались замолчать прекращение уголовного преследования миллиардера Алексея Семина — вполне законное, но весьма не популярное.
Между тем ранее адвокаты Рамиля Насырова подчеркивали, что признаваться ему не в чем: в кредитном комитете банка он проработал лишь 10 месяцев, документы по той самой кредитной сделке с Банком России и переводу залогов по данному кредиту не подписывал, денег не похищал.
— Если я счастливый обладатель 3 млрд рублей, то, во-первых, не имело смысла возвращаться из отпуска. С 3 млрд рублей, наверное, не плохо жить и за рубежом. Тем не менее, я вернулся, — признавался Рамиль Насыров в «камерном интервью» для журналистов в марте 2017-го.
Ценный свидетель
Позже ссылка на показания Насырова неоднократно указывалась следствием в числе весьма ценных доказательств против Роберта Мусина — в ходатайствах о продлении ареста экс-главе «Татфондбанка». Напомним, позиция органа следствия в отношении этого фигуранта поменялась после признания им вины по четырем эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом 24,6 млрд рублей. На минувшей неделе Следком подал ходатайство об освобождении Мусина под домашний арест, Приволжский райсуд Казани его удовлетворил, и в тот же вечер 26 января Мусина отпустили из СИЗО.
Прокуратура РТ уже оспорила смягчение ареста банкиру. Так что окончательное решение — сидеть ли Мусину — за Верховным судом Татарстана. А вот какую оценку надзорного ведомства получит прекращение дела Насырова по нереабилитирующим основаниям, покажет время. К слову, прекращение дела на таких основаниях лишает бывшего фигуранта права требовать компенсацию за уголовное преследование.
Источники «Реального времени» утверждают, что под подозрением в мошенничестве по тому же кредиту Банка России на 3,1 млрд рублей остаются топ-менеджеры «Новой нефтехимии», «Сувар Девелопмента» и «Ройял Тайм Групп».
Напомним, всего в деле ТФБ — больше 20 эпизодов, расследования может растянуться на 1,5—2 года. В том числе из-за экспертиз, в ходе которых следователи, в частности, надеются получить оценку стоимости ценных бумаг на разных этапах сделок. Правда, говорят, экспертов в этой области найти не так-то просто.
До финиша в расследовании уголовного дела «ТФБ Финанс» пока также далеко. Один из защитников рассказал «Реальному времени», что после передачи материалов из ГСУ МВД Татарстана в Следком начались повторные допросы свидетелей и потерпевших. А ведь речь идет о тысяче с лишним вкладчиков… Трое обвиняемых по делу «ТФБ Финанс» ранее были освобождены из-под стражи, еще двое, бывшие зампреды банка Сергей Мещанов и Вадим Мерзляков, отпущены под домашний арест. Срок их ареста истекает 2 февраля. Ходатайства о продлении в суд пока не поступали.
Справка
Рамиль Ильгизович Насыров
- Родился в 1982 году. В 2004 году окончил КНИТУ-КАИ по специальности «юриспруденция», в 2013-м — К(П)ФУ по специальности «финансы и кредит».
- С 2009 по 2014 годы — начальник отдела методологии внутреннего контроля Управления внутреннего и комплексного контроля ОАО «Ак Барс» Банка».
- С 2014 по 2015 года — руководитель службы внутреннего контроля ОАО «Ак Барс» Банка».
- С апреля по декабрь 2015-го — директор по внутреннему аудиту ООО «ТФБ Холдинг».
- С декабря 2015 года — первый заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк».
- Задержан по делу ТФБ 15 марта 2017 года по делу о мошенничестве с кредитом Банка России в 3,1 млрд рублей, 17 марта отправлен под домашний арест Советским райсудом Казани.
комментарии
Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, говорит лишь о том, что в его действиях не было ни какого состава преступления. А согласие на прекращения дела с переквалификацией на другую статью он дал скорее всего, чтобы они быстрее от него отстали и сняли арест. Это такая практика.