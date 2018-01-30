Из дела «Татфондбанка» исчез обвиняемый

В Казани прекращено уголовное преследование бывшего первого зампреда ТФБ Рамиля Насырова

Фото: Максим Платонов

В уголовном деле ТФБ на одного фигуранта стало меньше. Как сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах, Следком по РТ больше не имеет претензий к Рамилю Насырову — из обвиняемого его сделали свидетелем и освободили из-под домашнего ареста.

Защита Насырова «амнистию» не комментирует



Под домашним арестом 35-летний топ-менеджер лопнувшего банка провел более девяти месяцев. С тех пор как 17 марта 2017-го следователям не удалось добиться его реальной посадки. В последний раз меру пресечения Рамилю Насырову Приволжский райсуд продлевал 15 декабря — на срок до 16 февраля 2018 года. Однако, как утверждают источники «Реального времени», нового ходатайства о продлении не будет!

Дело Насырова, обвинявшегося в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями — статьи 159 и 201 УК РФ — по эпизоду с невозвратным кредитом Банка России сначала было переквалифицировано по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения), а затем прекращено за деятельным раскаянием, после чего домашний арест был снят, — сообщили «Реальному времени» сразу два источника в рядах силовиков.

Официальный комментарий по данному делу пресс-службы Следкома по РТ в редакцию пока не поступил. Адвокат бывшего первого зампреда ТФБ Заури Читая, ранее демонстрировавший открытость позиции защиты, на сей раз сослался на командировку и до возвращения отвечать на вопросы «Реального времени» не стал. Напомним, в свое время в Казани пытались замолчать прекращение уголовного преследования миллиардера Алексея Семина — вполне законное, но весьма не популярное.

Адвокаты Рамиля Насырова подчеркивали, что признаваться ему не в чем: в кредитном комитете банка он проработал лишь 10 месяцев, документы по той самой кредитной сделке не подписывал, денег не похищал. Фото Максима Платонова

Между тем ранее адвокаты Рамиля Насырова подчеркивали, что признаваться ему не в чем: в кредитном комитете банка он проработал лишь 10 месяцев, документы по той самой кредитной сделке с Банком России и переводу залогов по данному кредиту не подписывал, денег не похищал.

— Если я счастливый обладатель 3 млрд рублей, то, во-первых, не имело смысла возвращаться из отпуска. С 3 млрд рублей, наверное, не плохо жить и за рубежом. Тем не менее, я вернулся, — признавался Рамиль Насыров в «камерном интервью» для журналистов в марте 2017-го.

Ценный свидетель

Позже ссылка на показания Насырова неоднократно указывалась следствием в числе весьма ценных доказательств против Роберта Мусина — в ходатайствах о продлении ареста экс-главе «Татфондбанка». Напомним, позиция органа следствия в отношении этого фигуранта поменялась после признания им вины по четырем эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом 24,6 млрд рублей. На минувшей неделе Следком подал ходатайство об освобождении Мусина под домашний арест, Приволжский райсуд Казани его удовлетворил, и в тот же вечер 26 января Мусина отпустили из СИЗО.

Прокуратура РТ уже оспорила смягчение ареста банкиру. Так что окончательное решение — сидеть ли Мусину — за Верховным судом Татарстана. А вот какую оценку надзорного ведомства получит прекращение дела Насырова по нереабилитирующим основаниям, покажет время. К слову, прекращение дела на таких основаниях лишает бывшего фигуранта права требовать компенсацию за уголовное преследование.

Окончательное решение — сидеть ли Мусину — за Верховным судом Татарстана. Фото Ирины Плотниковой

Источники «Реального времени» утверждают, что под подозрением в мошенничестве по тому же кредиту Банка России на 3,1 млрд рублей остаются топ-менеджеры «Новой нефтехимии», «Сувар Девелопмента» и «Ройял Тайм Групп».

Напомним, всего в деле ТФБ — больше 20 эпизодов, расследования может растянуться на 1,5—2 года. В том числе из-за экспертиз, в ходе которых следователи, в частности, надеются получить оценку стоимости ценных бумаг на разных этапах сделок. Правда, говорят, экспертов в этой области найти не так-то просто.

До финиша в расследовании уголовного дела «ТФБ Финанс» пока также далеко. Один из защитников рассказал «Реальному времени», что после передачи материалов из ГСУ МВД Татарстана в Следком начались повторные допросы свидетелей и потерпевших. А ведь речь идет о тысяче с лишним вкладчиков… Трое обвиняемых по делу «ТФБ Финанс» ранее были освобождены из-под стражи, еще двое, бывшие зампреды банка Сергей Мещанов и Вадим Мерзляков, отпущены под домашний арест. Срок их ареста истекает 2 февраля. Ходатайства о продлении в суд пока не поступали.

Ирина Плотникова