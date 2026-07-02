Совбез Белоруссии сообщил о тяжелом состоянии водителей автобуса после атаки БПЛА

Эвакуированные пассажиры и водители автобуса, следовавшего по маршруту Минск — Гомель — Анапа, пересекли границу и доставлены на территорию Гомельской области

Эвакуированные пассажиры и водители автобуса, следовавшего по маршруту Минск — Гомель — Анапа, пересекли границу и доставлены на территорию Гомельской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Гомельского областного исполкома.

В Совете безопасности Белоруссии сообщили, что водители автобуса получили тяжелые ранения. Уточняется, что дрон разорвался перед транспортным средством и водители пострадали от осколков.

Речь идет об автобусе, который был атакован беспилотником сегодня на таможенном переходе «Красный камень» в Брянской области России. Для эвакуации пассажиров в Белоруссию была направлена специальная группа из Гомеля.

Напомним, что ранее под Брянском БПЛА попал в автобус с детской командой из Белоруссии. В результате атаки погибла женщина-сопровождающая, четверо детей получили ранения. После этого СК РФ заявил о причастности украинских военных к атаке на автобус.

Белоруссию пытаются напрямую втянуть в украинский конфликт, что осложняет возможности его урегулирования политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер, поддержавшей, по его словам, угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска.

Наталья Жирнова