В результате атаки БПЛА в Нижегородской области погиб один человек

Еще четыре жителя пострадали

С ночи Нижегородская область отражает атаку вражеских БПЛА, силы ПВО уничтожили 30 аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем канале в «МАКС».

— Падение обломков вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов. С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя. Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку, — написал он в посте.

По предварительным данным, есть еще четверо пострадавших, им оказывается оперативная медицинская помощь, один человек госпитализирован. Специалисты экстренных служб находятся на местах инцидентов, работа ПВО продолжается.

Ранее сообщалось, что на севере Турции упал БПЛА с взрывчатым веществом.

Никита Егоров