Тимур Касимов: «Штаты спланировали коммерчески выгодный для себя чемпионат»

Казанский журналист — о том, как США выставили счет ФИФА, и о периоде, когда работал в оргкомитетах «Россия-2018» и «Катар-2022»

Тимур Касимов на финале чемпионата мира 2022 года в футболке «Рубина». Фото: предоставлено Тимуром Касимовым

На чемпионате мира по футболу в самом разгаре стадия плей‑офф. Из Казани за перипетиями турнира внимательно наблюдает спортивный журналист и футбольный эксперт Тимур Касимов — он не только ранее работал в оргкомитетах мундиалей в России и Катаре, но и сейчас следит за ходом текущего ЧМ, отмечая новые организационные решения и особенности проведения соревнований. В интервью «Реальному времени» спикер поделился воспоминаниями об изнанке мирового футбола, а также рассказал, чем нынешний чемпионат в США отличается от предыдущих, в том числе с точки зрения работы оргкомитетов, логистики и коммерческих подходов организаторов.

«Свой последний матч в качестве статиста УЕФА я отработал за месяц до отъезда в Катар»

— Тимур, расскажи, каким образом ты попал в состав оргкомитетов «Россия-2018» и «Катар-2022»?

— Изначально я работал спортивным журналистом в период с 2000 по 2010 год. Также сотрудничал с УЕФА, сначала выпуская репортажи для официального сайта этой организации с домашних матчей «Рубина» в еврокубках, а потом стал работать на этих же матчах казанской команды в качестве официального статиста, фиксируя в специальной программе всю статистику игры: забитые мячи, угловые, нарушения правил, показанные карточки, удары по воротам. После игры мы сверяли основные показатели с одним из арбитров из судейской бригады и сразу после этого вся эта статистика появлялась на официальном сайте УЕФА. И, кстати, свой последний на сегодняшний день матч в качестве статиста УЕФА я отработал в Казани на отборочном матче ЧМ-2022 Россия — Словакия в октябре 2021 года, буквально за месяц до отъезда в Катар, но об этом чуть позже.

Летом 2010 года я сменил род деятельности, став сотрудником дирекции Универсиады. Получается, что раньше я освещал спортивные события, а тут начал участвовать в их организации и проведении. В числе проведенных стартов были сама Универсиада 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, в заявочной кампании которого я участвовал, а также множество других крупных международных соревнований по различным видам спорта. В самом начале 2017 года меня пригласили на работу в Оргкомитет «Россия-2018». Сначала мы провели тестовый турнир ФИФА — Кубок Конфедераций 2017 года. Казань, помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, была одним из четырех городов проведения.

Я был специалистом, который отвечает за предоставление всех услуг и сервисов для команд и судей на стадионе. Моя команда — это еще три сотрудника, включая специалиста, ответственного за судейскую бригаду плюс пять волонтеров. В нашу задачу входило все, начиная от подготовки раздевалок для предматчевых тренировок команд, которые проводились на стадионе за день до игры, и заканчивая контролем приезда команд и судей на стадион до игры и отъезда после матча, все согласно регламенту ФИФА. Но самое важное в современном футболе — это начать матч вовремя. И это совместная работа всех — матч-директора ФИФА, судей, команды Оргкомитета. Причем, добиться этого порой нелегко, поскольку бывали моменты, когда по таймингу судьям и матч-директору уже необходимо выводить команду на поле, а ее игроки в это время всей командой молятся в раздевалке.

— Это настолько важно для спортсменов?

— Для многих команд религия играет довольно важную роль в современном футболе. Причем настолько, что, войдя в раздевалку, представители некоторых сборных первым делом ищут место, куда поставить свои символы веры. Это, в большей степени, касается латиноамериканских сборных, но, впрочем, не только их. Да и во время матча это видно: почти все футболисты делают ритуальные действия, только выходя на поле, а также после забитых голов.

После успешного проведения Кубка Конфедераций 2017 года, я в рамках нашей «команды компетишенс» продолжил работу уже по проведению чемпионата мира у нас в стране. После окончания чемпионата ненадолго вернулся в журналистику, а в 2021 году получил приглашение из Катара поработать на своем втором чемпионате мира по футболу. Там я был менеджером по проведению матчей на стадионе «Аль-Тумама», а также помогал местным спортивным менеджерам по подготовке стадионов к старту чемпионата мира.

Чемпионат мира-2022. С коллегами из оргкомитета ЧМ-2022 после матча Марокко — Португалия. предоставлено Тимуром Касимовым

«В Катаре российские специалисты были весьма востребованы благодаря своему опыту»

— В чем основная разница при подготовке и проведении чемпионатов в России и Катара?

— Основное — это структура Оргкомитета. В России был центральный оргкомитет в Москве, который координировал работу по всем 11 городам и 12 стадионам, которые были задействованы в проведении матчей чемпионата. При этом были и отдельные оргструктуры у каждого из городов/стадионов. Это была сложная, но довольно четко работающая организация. В Катаре же чемпионат мира прошел фактически в одном городе — Дохе. Поэтому там в плане структуры было проще. И, кстати, такая географическая компактность позволила некоторым футбольным болельщикам осуществить фантастическую идею и побывать на каждом из 64 сыгранных матчей турнира. Лично для меня оба этих чемпионата близки и дороги, разве что в плане фанатской активности чемпионат в России был, по ощущениям, душевнее.

С другой, стороны, в Катаре у меня была возможность, помимо работы на своем стадионе, побывать на матчах на других стадионах в качестве обычного зрителя. Так что с точки зрения внутренней логистики Катар выглядел привлекательнее. Представьте, насколько мощная там спортивная и гостиничная инфраструктура, что все 32 команды жили и играли в одном городе! Единственное исключение — стадион «Аль-Бейт», который расположен в 40 км от центра Дохи, а сборные Германии и Бельгии предпочли жить подальше от столицы: немцы — на самом севере полуострова, а бельгийцы на юге, недалеко от границы с Саудовской Аравией. И что интересно — обе эти сборные покинули чемпионат уже после группового этапа.

Возвращаясь к ЧМ-2018, у нас в Казани сложилась опытная команда во главе с нынешним руководителем Министерства по делам молодежи РТ Азатом Кадыровым. На мой взгляд, это очень опытный функционер, прошедший работу в Министерстве по делам молодежи, спорту и туризму РТ еще при Марате Бариеве, затем — первый заместитель Владимира Леонова в Дирекции Универсиады, а впоследствии первый заместитель министра спорта России. Основной костяк сотрудников Оргкомитета чемпионата мира в Казани составляли опытные работники Дирекции Универсиады. Плюс к нам присоединились специалисты, в том числе иногородние, с опытом проведения Зимней Олимпиады в Сочи. И некоторые представители казанской команды, в том числе и я, затем поработали и на чемпионате мира в Катаре.

— Опыт Казани как города-организатора международных соревнований накапливался с каждым новым стартом. Хотя начинать пришлось с турниров, когда переводчики не владели спортивной терминологией. Так, на пресс-конференции ЧМ по хоккею с шайбой среди юниоров 2008 года вопрос об активности хоккеистов на пятачке ворот соперника переводили, как активность на носу свинки.

— (Смеется). Понятно, что тут спортивная специфика, и когда происходит дословный перевод человеком, не владеющим терминологией, то получается абракадабра. Но после проведения Универсиады 2013 года и водного мундиаля 2015 года нас в плане организации крупных спортивных соревнований было не испугать никакими задачами. Поэтому в Катаре российские специалисты со всех городов проведения ЧМ-2018 от Калининграда до Екатеринбурга были весьма востребованы благодаря своему опыту. Ведь сами катарцы не владели подобным опытом. Да, они проводили Кубок Азии по футболу, но это было уже давно, в 2011-м. К тому же на этот раз речь шла о главном турнире ФИФА с соответствующими высокими требованиями. Поэтому в Оргкомитете ЧМ в Катаре было много иностранцев: в первую очередь россиян, бразильцев с опытом проведения чемпионата мира 2014 года, греков, которые проводили Олимпиаду 2004 года, азербайджанцев, которые проводили в Баку первые Европейские олимпийские игры в 2015-м году, финал Лиги Европы-2019, а также матчи Евро-2020.

Коллеги из ФИФА и волонтеры на репетиции выноса флагов перед матчем Кубка арабских стран в условиях коронавирусных ограничений. предоставлено Тимуром Касимовым

«ЧМ в Катаре прошел по окончании коронавирусной пандемии и уже напоминал нормальный старт»

— В мировом опыте не так много летних стартов, прошедших осенью. Кардинально в другой временной период проводилась летняя Олимпиада 1956 года в Мельбурне (ноябрь-декабрь) и чемпионат мира по водным видам спорта 2007 года (март), когда серебро завоевала казанская пловчиха Яна Мартынова. Организм так или иначе выстраивает свои биоритмы, и в этом плане как ты видишь спустя четыре года чемпионат мира по футболу, проведенный зимой в Катаре?

— Я бы еще добавил сюда следующую специфику: чемпионат мира в Катаре прошел по окончании коронавирусной пандемии, который уже напоминал нормальный старт, а не такой «пограничный», каким получились летняя Олимпиада в Токио и зимняя в Китае.

Отмечу, что в функционал сотрудника оргкомитета чемпионата мира входит минимизация контактов с футболистами. Есть понимание, что каждый приехал, чтобы выполнять свою работу: футболисты играть в футбол, а мы обеспечивать им условия для того, чтобы им игралось максимально комфортно. Поэтому по факту фотографирования членов оргкомитета с футболистами сразу могли показать своеобразную красную карточку, то есть, уволить. Зато по ходу чемпионата мира в Катаре ближе к завершающим матчам я принимал участие в организации турнира легенд ФИФА, в котором играли многие звезды мирового футбола прошлых лет, а также президент Инфантино. Вот там уже общение было неформальное.

— Теракт в сентябре 2001 года в США изменил отношение к мерам безопасности на крупных стартах. Если Олимпиаду 2002 года в Солт-Лэйк-Сити проводили еще по прежним регламентам, то летняя Олимпиада в Афинах 2004 года выглядела гораздо строже в планах безопасности спортсменов. Ты ощутил ковидные ограничения, которые влияли на разницу восприятия Россия-2018 и Катар-2022?

— Нужно отметить, что первыми в Катар из числе россиян с опытом проведения ЧМ-2018 приехали как раз-таки представители службы безопасности, еще в 2019 году. Что касается ковида, то он к старту чемпионата мира завершился. Но так как я приехал в Катар еще за год с небольшим до начала чемпионата, то еще застал некоторые ограничения, связанные с пандемией, в том числе и правила по ношению масок в общественных местах. И тестовое соревнование ФИФА в Катаре — Кубок арабских стран в ноябре-декабре 2021 года прошло еще с отголосками борьбы с коронавирусом.

Ковид повлиял и на регламент проведения мундиаля в Катаре. Речь о количестве игроков в заявке и количестве замен во время игры. Так, за несколько месяцев до старта ЧМ, количество игроков в заявке увеличивалось с 23 до 26 человек, а максимальное количество замен во время игры возросло до 5-ти, плюс можно было проводить дополнительную замену, если игрок получал травму головы. ФИФА обосновывало эти изменения последствиями ковида плюс проведением турнира зимой, в разгар национальных чемпионатов, что, возможно, могло сказаться на травматизме футболистов.

Надо понимать, что к тому времени на стадионах в Катаре были обустроены все раздевалки, каждая из которых соответствовала текущим требованиям ФИФА. Да, на некоторых стадионах в раздевалках изначально было 26-30 мест. Но на нескольких аренах пришлось думать, как и куда поставить дополнительные шкафчики, чтобы это смотрелось гармонично.

Если говорить о других нововведениях, не связанных с ковидом, то в Катаре в мячах чемпионата мира были встроены специальные датчики, подсказывающие не только о пересечении линии ворот (это было и на ЧМ-2018), но и фиксирующие каждое касание мяча игроками. В итоге мячи нужно было не только подкачивать, как обычно, но и подзаряжать перед игрой.

Дочь Аделия (в центре) перед игрой Марокко — Испания с флагом со слоганом ФИФА. предоставлено Тимуром Касимовым

«Скамейки запасных на некоторых стадионах в США не вмещают всех запасных и тренерский штаб команды»

— А в чем отличия турниров в России и Катаре с тем, что происходит на нынешнем чемпионате мира?

— В принципе, некоторые изменения видны даже по трансляциям. Первое — это выход на поле на гимны перед матчем не 11-ти игроков старта, а всей команды. Уже набившие оскомину паузы на водопой, которые превратили футбол в игру, которая разделена на 4 периода. Также по ходу уже первой игры турнира я заметил, что ФИФА поменяла спонсора, название которого фигурирует на табло замен игроков. И, что интересно — я это точно знаю — продукция этого бренда появилась в раздевалках команд на этом чемпионате, как обязательный атрибут. Также на этом турнире нет классических бол-боев, в обязанности которых входит передача мяча игроку для выброса аута или подачи углового. Сейчас мячи просто ставят на специальные мини-постаменты по периметру поля и игроки сами берут их по мере надобности.

Еще один интересный момент — на многих стадионах в США игроки выходят на поле не из центрального тоннеля, а из одного из боковых. Это связано с тем, что большинство этих стадионов построены прежде всего для американского футбола. И, получается, что там не стали кардинально менять внутреннее зонирование помещений и подтрибунного пространства. Более того, внутри спортивных зон многих стадионов и в раздевалках на пол не постелено специальное противоскользящее покрытие, как делали в России и в Катаре, а используется имеющееся. А еще: скамейки запасных на некоторых стадионах в США не вмещают всех запасных игроков и тренерский штаб команды. Помните момент, когда замененному Месси не хватило места и он просто сел на траву рядом со скамейкой?

Этому есть одно простое объяснение. В отличие от прошедших чемпионатов мира в ЮАР, Бразилии и России, где ФИФА, продавило у государств-организаторов большие бюджеты на все свои «хотелки», со Штатами это не прошло. Не знаю точно, как в Канаде и Мексике, но в США владельцы всех стадионов — не государство, а частные компании, которые, похоже, изначально спланировали коммерчески выгодный для себя турнир. И на большинство требований ФИФА просто выставляли счет с кругленькой суммой. Плюс у меня есть информация, что штатное расписание местных Оргкомитетов на этот чемпионат было сокращено в разы, а некоторых сотрудников в США привлекают на работу на стадион только в день игры. Вот такая экономия. С другой стороны, может это и правильно. И если есть возможность ужаться и провести турнир меньшими силами — почему бы и нет?

И еще один момент из внутренней кухни: если раньше директору матча (по сути — это главный человек от ФИФА на стадионе по время чемпионата мира, именно он дает судьям сигнал о начале мачта) ФИФА выделяла некоторое количество билетов на каждый матч на его стадионе, которыми он мог распоряжаться по собственному усмотрению, то теперь этого нет.

— На Олимпиаде в Москве, про которую известно, что ее бойкотировали американцы, тем не менее их хватало, поскольку они работали на соревнованиях, будучи судьями МОК. В этом плане гражданство не имеет значения. Ты работал в Катаре в момент начала СВО, после того как российский спорт полностью отстранили от участия в международных соревнованиях.

— Я переехал в Катар в ноябре 2021 года, и на момент начала СВО уже успело пройти определенное количество времени. Никакого негатива со стороны коллег, а также просто жителей в Катаре в адрес россиян не было и нет. В целом, отношение к России в арабских странах Персидского залива достаточно положительное. Неспроста в Дохе в 2023 и 2025 году сборная России по футболу провела два товарищеских матча с командой Катара со своим флагом и гимном.

Да и во время чемпионата ФИФА пресекала все околополитические или иные акции, которые могли приготовить европейские сборные в Катаре. Так, у голландцев было желание актуализировать тему ЛГБТ*. Я был на встрече ФИФА со сборной Нидерландов перед началом чемпионата и лично видел капитанскую повязку Вирджила ван Дейка в радужных цветах, но со стороны ФИФА это было неприемлемо. К тому же на последних проведенных чемпионатах мира ФИФА позволяет командам использовать только собственно разработанные повязки для капитанов. В России использовался слоган «Living football» («Живи футболом»), в Катаре их было несколько, в том числе «Football Unites the World» («Футбол объединяет мир»), а на нынешнем чемпионате используется только он.

Дочь Регина выводит на поле бразильца Ришарлисона перед игрой Бразилия — Южная Корея. предоставлено Тимуром Касимовым

Возвращаясь к Катару: тогда в различных службах оргкомитета работали, в том числе и украинцы, с которыми мы сохраняли нормальное общение. Так что футбол действительно объединяет! А что касается слоганов, то моя старшая дочь Аделия участвовала в церемонии выноса флага со слоганом ФИФА на матче Испания — Марокко, а младшая дочь Регина выводила форварда Ришарлисона на игру Бразилии с Южной Кореей. И, что любопытно, моя двоюродная сестра Светлана, которая уже 25 лет живет в США, сейчас работает волонтером в Далласе в фан-зоне чемпионата. Сама она преподает в Техасском университете в Арлингтоне, там же рядом находится и стадион, где проходят матчи чемпионата.

«Катарцы осознавали, что местная сборная не входит в число претендентов на выход из группы»

— Чемпионат мира в России удерживал внимание хозяев до самого конца, в том числе потому, что наша сборная вылетела только в четвертьфинале. В Катаре местная сборная вылетела после группового этапа. Ты чувствовал изменение интереса и внимания к чемпионату мира после этого события?

— Нет, на самом деле сами катарцы осознавали, что местная сборная не входит в число претендентов на выход из группы. Да, там футбол и спорт в целом прогрессируют, в том числе за счет приехавших спортсменов из других стран. К примеру местная звезда — олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Мутаз Баршим — уроженец Судана. А его младший брат — Мешаал — вратарь и входит в состав сборной Катара по футболу. Он был в заявке сборной на ЧМ-2026, но на поле не выходил, а в Катаре 4 года назад сыграл два матча. Так что пока местная футбольная сборная только привыкает к большим международным турнирам, при этом входит в число лидеров азиатского футбола. Катарцы построили большую академию футбола «Эспайр Академи» с большим количеством полей в шаговой доступности, а также великолепный медицинский центр «Аспетар», куда сейчас летают на реабилитацию футболисты самой первой величины.

— Мы находимся внутри стадиона «Трудовые резервы», где я в течении месяца играл на том же покрытии, на котором тренировались участники чемпионата мира. Это мое воспоминание о сопричастности с «Россия-2018», а у тебя остались какие-то личностные впечатления, учитывая тот факт, что вам было запрещено контактировать с футболистами?

— Раз уж мы на «Трудовых резервах», то отмечу, что на время чемпионата мира тут положили натуральный газон, на котором тренировалась сборная Австралии. Австралийцы выбрали базу ХК «Ак Барс» в качестве своей резиденции на ЧМ-2018. Получилась идеальная связка: база и тренировочное поле в шаговой доступности. Что касается моих впечатлений от того турнира, то прежде всего — это праздник футбола в Казани и в целом в стране, а также самые лучшие воспоминания от работы в дружной команде Оргкомитета и сотрудников ФИФА. Каждый день работы тогда был праздником. Не зря же говорят: «Сделай свое хобби работой и ты не будешь работать ни дня». Так и получилось: я получал удовольствие от работы в футболе как в России, так и в Катаре. И побывал на финалах обоих чемпионатов — и в «Лужниках», и в «Лусаиле».

Двоюродная сестра Светлана в зоне фанфеста в Далласе на ЧМ-2026. предоставлено Тимуром Касимовым

Можно вспомнить также традицию ФИФА проводить футбольный матч для сотрудников в один из дней, когда есть большой промежуток времени между матчами. Мы сыграли подобный матч в 2018 году на стадионе «КАИ-Олимп». В Катаре же я остался после чемпионата мира еще на полтора года. Мне предложили контракт на проведение двух Кубков Азии по футболу: основного турнира и среди молодежных команд. На чемпионат мира-2026 мне попасть не удалось, но знаю, что некоторые мои коллеги из России там работают.

В целом же я получил удовольствие от вовлеченности в сам процесс футбольного менеджмента. Работа и увлечение совпали в одном, поскольку с детства люблю футбол, в школьные годы играл за городскую команду спортшколы «Электрон» у тренера Рафаэля Каримовича Гимаева. В числе его известных воспитанников — талантливый полузащитник Айрат Ахметгалиев, который выступал за «Рубин», «Нефтехимик» и «Амкар». В свое время им даже интересовался московский «Спартак», однако в итоге он в этот клуб не перешел.

А вообще мое увлечение футболом пошло от отца. В детстве он неплохо играл в футбол и в конце 60-х годов команда их двора с улицы Карима Тинчурина, в которой, что любопытно, играл также и будущая легенда «Рубина» Ренат Камалетдинов, выиграла финал городских соревнований на приз клуба «Кожаный мяч». Потом их пути разошлись — Камалетдинов уже тогда выделялся на фоне сверстников и ушел в большой футбол, стал местной звездой. Отец выбрал учебу. Недавно мы все вместе встретились, к Ренату Ревгатовичу как раз сын в гости прилетал. Душевно посидели в заведении на берегу озера Кабан: старшие вспомнили молодость и тот футбол, Ренат Камалетдинов рассказал множество любопытных футбольных историй из прошлого. Поэтому в завершении скажу одну простую фразу: «Играйте в футбол!».

Беседовал Джаудат Абдуллин