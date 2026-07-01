В Пензе при атаке БПЛА пострадали два человека, в двух домах выбиты стекла
Губернатор области рассказал о последствиях вражеской атаки на регион
В результате ударов беспилотников по двум промышленным предприятиям Пензы пострадали два человека. Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что на одном из заводов ранена женщина — ей оказали амбулаторную помощь и отпустили домой. Второй пострадавший — мужчина, он получил тяжелые осколочные ранения, был экстренно прооперирован и сейчас находится в реанимации.
-Укронацисты ударили по двум нашим предприятиям. Лично был на объектах сразу после атак, руководил работами по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим, — написал губернатор в своих социальных сетях.
Мельниченко добавил, что взрывной волной выбило стекла в двух многоквартирных домах. Он поручил главе города Пенза создать оперативный штаб по ликвидации последствий, а также отметил, что семьям пострадавших окажут всю необходимую материальную и медицинскую поддержку.
Ранее сообщалось, что ночью силы ПВО сбили 419 украинских беспилотников над 19 регионами России. Наибольшее количество дронов было перехвачено над Белгородской, Курской, Воронежской и Брянской областями, а также над Московским регионом и Крымом.
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