В Пензе при атаке БПЛА пострадали два человека, в двух домах выбиты стекла

Губернатор области рассказал о последствиях вражеской атаки на регион

Фото: Айдар Раманкулов

В результате ударов беспилотников по двум промышленным предприятиям Пензы пострадали два человека. Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что на одном из заводов ранена женщина — ей оказали амбулаторную помощь и отпустили домой. Второй пострадавший — мужчина, он получил тяжелые осколочные ранения, был экстренно прооперирован и сейчас находится в реанимации.

-Укронацисты ударили по двум нашим предприятиям. Лично был на объектах сразу после атак, руководил работами по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим, — написал губернатор в своих социальных сетях.

Мельниченко добавил, что взрывной волной выбило стекла в двух многоквартирных домах. Он поручил главе города Пенза создать оперативный штаб по ликвидации последствий, а также отметил, что семьям пострадавших окажут всю необходимую материальную и медицинскую поддержку.



Ранее сообщалось, что ночью силы ПВО сбили 419 украинских беспилотников над 19 регионами России. Наибольшее количество дронов было перехвачено над Белгородской, Курской, Воронежской и Брянской областями, а также над Московским регионом и Крымом.