«Вышли на нормальную крейсерскую скорость». Как банкир Мусин читателем стал

Экс-глава «Татфондбанка» ускорил ознакомление с материалами первого дела, но до суда оно дойдет не раньше 2019 года

Фото: Ирина Плотникова

Не развелся с женой после заключения спорного брачного договора, не попал в больницу и не успел ознакомиться со всеми 120 томами своего первого дела. Зато стал банкротом. Таковы краткие новости из жизни бывшего главы «Татфондбанка» и депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина, о которых стало известно сегодня в Верховном суде республики. С согласия признавшего вину в злоупотреблениях на 24 млрд с лишним рублей ему продлили домашний арест с двухчасовыми прогулками до 16 ноября, передает журналист «Реального времени».

Сроками по делу ТФБ рулит замглавы Следкома РФ



Не стал изменять выбранному неделовому стилю одежды сегодня Роберт Мусин. На заседание Верховного суда РТ он вновь пришел в свободном стиле — футболка, спортивные штаны и кроссовки. Слегка выбивалась из этого образа спортсмена-пенсионера лишь книжка карманного формата с яркой оранжевой обложкой, которую Мусин, почитав в перерыве, держал в руках, закрывая название. На вопрос корреспондента «Реального времени», что это за книга, банкир ответил: «Секрет».

Как выяснилось на заседании, чтение — сегодня главная работа уволенного банкира, ставшего обвиняемым. Еще 31 января он приступил к ознакомлению с томами своего дела и с гордостью заявил — уже осилил 28 томов. «Мало прочитал», — заявил судья Мансур Султанов, на прошлой неделе продливший арест экс-ректору КХТИ Герману Дьяконову. Тот с декабря 2017-го в СИЗО прочел 57 из 65 томов, но следователи обвинили его в затягивании сроков. В адрес Мусина таких обвинений не звучало. Срок расследования по его первому делу (четыре эпизода по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с ущербом 24,6 млрд рублей)) продлен до 16 ноября 2018 года, причем постановление о продлении подписал генерал-лейтенант юстиции, замглавы Следкома РФ Игорь Краснов.

— Дело в том, что я в больнице лежал, — не вставая с места, стал отвечать на упрек судьи Роберт Мусин. — Начиная с мая мы идем и знакомимся — порядка 90 страниц ежедневно, с адвокатом. Дело достаточно сложное… Сегодня мы прочли 28 томов, ну а в первой половине — с февраля по май, когда у нас проходило ознакомление, я в это время находился в больнице более двух недель.

«Сегодня мы вышли на такую нормальную крейсерскую скорость — 85—90 дней», — подытожил в финале выступления с места Мусин. Позже адвокат уточнил — речь идет не о днях, а о прочитанных страницах.

Свежий брачный контракт Мусиных Верховный суд РТ не интересовал. Фото Олега Тихонова



Суда над банкиром ждать еще полтора года?

Напомним, в мае при продлении домашнего ареста банкиру следователь говорил лишь о 10 прочитанных томах, так что за три месяца он удвоил скорость чтения почти в два раза. Однако легко посчитать, что если в среднем за последнее время Мусин читал по 6 томов в месяц, а осталось ему еще 92, то для окончания ознакомления могут потребоваться еще год и 3—4 месяца. А с учетом изучения дела прокуратурой и судом раньше чем через полтора года ждать судебного процесса над Мусиным не стоит. Впрочем, с учетом зафиксированной на май скорости чтения ожидание могло растянуться и на три года.

На заседании выяснилось, что в период между двумя продлениями меры пресечения 54-летний фигурант прожил без госпитализаций, несмотря на ранее выявленный букет болезней. Также Роберт Мусин подтвердил суду, что по-прежнему состоит в браке. Несмотря на заключенный в конце июня 2018 года брачный договор с супругой Лидией Мусиной, который уже оспаривается обанкротившейся семейной фирмой «Аида и Д». По мнению экспертов, единственной целью заключения данного документа после двадцати лет брака можно считать желание лишить кредиторов возможности претендовать на все имущество семьи по делу о личном банкротстве банкира.

Впрочем, свежий брачный контракт Мусиных Верховный суд РТ не интересовал. В отличие от позиции обвиняемого по ходатайству Следкома РТ. Старший следователь четвертого отдела Игорь Егоров попросил оставить банкира под замком в его квартире площадью 520 кв. м до середины ноября. Прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью Следкома прокуратуры РТ Тимур Асадуллин ходатайство поддержал, заявив, что за четыре тяжких преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. И что обвиняемый, в случае смягчения меры пресечения, может продолжить заниматься преступной деятельность, скрыться и помешать следствию.

Адвокат обвиняемого Алексей Клюкин не стал возражать, но просил суд сохранить условия домашнего ареста в части прогулок — 2 часа в день ежедневно. «Мне, в принципе, добавить нечего. То, что сказал мой адвокат, я соглашусь», — поддержал защитника Роберт Мусин.

Алексей Клюкин не стал возражать, но просил суд сохранить условия домашнего ареста в части прогулок — 2 часа в день ежедневно. Фото Ирины Плотниковой

Меру пресечения продлили при полном согласии сторон

Из оглашенных судьей материалов дела стало ясно, что на допросах 2017 года обвиняемый Роберт Мусин ни разу не признал вину. И сделал это лишь 19 января 2018 года, когда из обвинения исчезла статья о мошенничестве с кредитом Центробанка на 3,1 млрд рублей и обвинения в легализации преступных доходов. Следователи, напомним, поясняли — расследование дела с общим ущербом свыше 50,5 млрд рублей продолжается, однако четыре эпизода злоупотребления полномочиями выделены в отдельное производство. Речь идет о действиях предправления ТФБ в историях с невозвратным кредитом Центробанка, с выдачей кредитов ООО «Бытовая электроника» и ООО «Аида и Д», а также с зачетом обязательств ТФБ и «Бинбанка».

По данным «Реального времени», Мусин намерен ходатайствовать, чтобы это выделенное дело в суде рассматривалось в особом порядке — без допросов VIP-свидетелей и изучения доказательств. Напомним, именно после признания вины по выделенному делу суд по ходатайству Следкома выпустил банкира из СИЗО под домашний арест.

Судьба же оставшихся эпизодов дела не вполне ясна. Последние полгода вопрос о них на заседаниях по мере пресечения Мусину не поднимался ни разу.

Верховный суд РТ предсказуемо продлил домашний арест, согласившись со следствием и прокуратурой: «сохраняется вероятность, что в случае освобождения Мусин может продолжить заниматься преступной деятельностью и воспрепятствовать производству по делу».