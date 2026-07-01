Небо над Венесуэлой окрасилось в красный цвет после землетрясения

Жители Каракаса наблюдали аномальное свечение неба после землетрясения

Жители Венесуэлы запечатлели необычное атмосферное явление — небо над столицей Каракас окрасилось в красный цвет после недавнего землетрясения.

— Атмосферное явление напрямую связано с сейсмической активностью земли, в результате которой в атмосферу попадает большое количество пыли и песка. Высокая концентрация микроскопических частиц рассеивает солнечный свет, и через воздушный слой проходят лишь самые длинные волны света, которые соответствуют красноватым и оранжевым оттенкам, — рассказал телеканал VTV.

Современная наука также объясняет это явление так называемыми огнями землетрясений (EQL). Они возникают при сильном трении пород, содержащих кварц, что генерирует электрические заряды и иногда приводит к свечению в небе. Подобные вспышки фиксировались и ранее в сейсмоактивных зонах планеты.

Серия мощных землетрясений магнитудой 7,2, 7,5 и 4,5 произошла в Венесуэле 24 июня. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра. По последним данным, число погибших достигло 1 943 человек, более 10,5 тысячи получили травмы, а свыше 28 тысяч жителей признаны пострадавшими.

Вадим Вахрушев