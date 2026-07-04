Над Россией сбили 10 ракет «Фламинго» — Минобороны РФ

Всего в ночь на 4 июля уничтожено более 500 воздушных целей

В ночь на 4 июля над территорией России сбили десять крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Об этом сообщили в сводке Министерства обороны РФ.

Всего за этот период над Россией уничтожили более 500 воздушных целей, в том числе девять реактивных снарядов «Хаймарс» американского производства в Белгородской области, а также 494 БПЛА.

В Минобороны атаку ракетами назвали попыткой киевского режима отвлечь внимание от последствий российского удара по Киеву и потери Константиновки.

Напомним, сегодня стало известно о массированной атаке БПЛА на Москву и Санкт-Петербург. Также губернатор Удмуртии Александр Бречалов сообщил о сбитии над регионом дальнобойной ракеты.

Зульфат Шафигуллин