Казань к 2030 году планирует принимать 7 миллионов туристов ежегодно

Власти представили стратегию по развитию туризма в Казани до 2030 года: бренд города, зимний каток и новые точки притяжения

Фото: Артем Дергунов

Директор комитета по туризму Казани Александр Шавлиашвили представил стратегию развития туристической отрасли до 2030 года. К этому сроку город планирует принимать 7 миллионов туристов в год, увеличить среднюю продолжительность их пребывания до 3 дней и нарастить ежегодный оборот отрасли до 150 миллиардов рублей. О том, как в исполкоме видят развитие туризма и что готовы предложить гостям столицы, в материале «Реального времени».

3 миллиона туристов и 50 миллиардов рублей за полгода

По итогам первого полугодия 2026 года Казань посетили около 3 миллионов человек. Совокупный вклад туристической отрасли в экономику города за этот период составил около 50 миллиардов рублей. При этом сегодня средняя продолжительность поездки в Казань составляет около двух дней, вместе с посещением других городов Татарстана — около трех. Доля иностранных гостей составила всего около 2%.

— Если раньше главной целью было наращивание туристического потока, то теперь для нас важно не только количество туристов, но и качество туризма, а также его вклад в экономику города. Доходы от туризма должны занимать все более значимое место в экономике Казани и становиться одним из ключевых драйверов развития городской инфраструктуры, — подчеркнул Шавлиашвили.

Четыре ключевые цели развития туризма



В мэрии определили четыре ключевые цели дальнейшего развития туристической отрасли.

Первая цель — увеличение продолжительности пребывания туристов. Сегодня средняя продолжительность поездки в Казань составляет около двух дней. Иностранный турист, как правило, рассматривает путешествие не менее чем на четыре дня.

— Фактически нам необходимо добавить еще один полноценный день, наполнить его объектами посещения, новыми достопримечательностями и символами Казани, — отметил Шавлиашвили.

Одной из таких точек притяжения станет Казанский зооботанический сад. Уже сегодня его ежегодно посещают около 800 тысяч человек, а после завершения развития комплекса власти рассчитывают увеличить посещаемость до 2 миллионов. Также дополнительный день должен быть связан уже не только с Казанью, а со всем Татарстаном.

Вторая цель — преодоление сезонности. Сегодня загрузка туристической инфраструктуры носит ярко выраженный сезонный характер: летом отели и рестораны практически полностью загружены, а зимой уровень загрузки снижается почти вдвое. Для решения этой проблемы планируется сформировать полноценный зимний туристический сезон. Ключевым объектом должен стать большой городской каток вокруг Центра семьи «Казан».

Третья цель — развитие и продвижение бренда Казани. Необходимо сформировать целостный бренд города, определить его ключевые смыслы и единое позиционирование. Комплексная стратегия должна объединить соцсети, цифровые платформы, СМИ и прямую коммуникацию с жителями и гостями.

Шавлиашвили предложил создать в структуре мэрии отдельное направление, ответственное за маркетинг и продвижение Казани.

Четвертая цель — развитие современной системы аналитики. Для принятия эффективных управленческих решений создаются инструменты на основе данных операторов сотовой связи, банковского сектора и других источников. Это позволит оперативно анализировать туристические потоки, структуру расходов и продолжительность пребывания гостей.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Инфраструктурный запас прочности и новые проекты

По оценкам властей, к 2030 году Казань сможет выйти на показатель около 7 миллионов туристов в год. Однако уже сейчас в отдельные периоды существующая инфраструктура работает практически на пределе.



— Особенно это заметно в высокий сезон, когда загрузка гостиниц, туристических объектов и транспортной инфраструктуры достигает максимальных значений. Уже сегодня мы должны создавать инфраструктурный запас прочности, — подчеркнул Шавлиашвили.

Особое внимание будет уделено развитию средств размещения. Наряду со строительством новых гостиниц предстоит более эффективно управлять загрузкой существующей инфраструктуры и синхронизировать календарь крупных событий, чтобы они не совпадали по времени.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ключевые проекты до 2030 года

В этом году главными проектами станут формирование нового бренда Казани, запуск стратегии его продвижения, ввод нового терминала аэропорта и запуск регулярных шаттлов между аэропортом и городом.

В 2027 году планируется ввод первой очереди Казанского зооботанического сада. В 2028 году — создание Музея современной Казани. В 2029 году — туристического кластера на озере Кабан.

К 2030 году власти ставят следующие целевые показатели:

туристический поток — 7 миллионов человек в год;

туристический поток — 7 миллионов человек в год; средняя продолжительность пребывания — 3 дня;

оборот туристической отрасли — 150 миллиардов рублей;

налоговые поступления в бюджет Казани — не менее 7 миллиардов рублей ежегодно;

значительное увеличение доли иностранных туристов.

— За последние двадцать лет в формирование бренда Казани, развитие городской среды и туристической инфраструктуры были вложены огромные ресурсы, время и усилия. Наша задача — конкурировать не низкой ценой, а качеством туристического продукта, уровнем сервиса и впечатлениями, которые получает каждый гость города, — заключил Шавлиашвили.

