В Казани мотоцикл сбил пешеходов после столкновения с автомобилем, не уступившему ему дорогу

Водитель мотоцикла погиб, еще трое — пассажирка мотоцикла и двое пешеходов — доставлены в больницу. Материалы по факту ДТП с тяжкими последствиями переданы в ГУ МВД по РТ

В Казани 4 июля произошло ДТП со смертельным исходом на улице Залесной, 2в. В результате аварии погиб мотоциклист, еще три человека получили травмы.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан», двигаясь со стороны трассы М-7 в направлении Горьковского шоссе по улице Залесной, при повороте направо на заправку не уступил дорогу мотоциклу, который двигался в том же направлении по правой полосе.

После столкновения мотоцикл потерял управление, выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. Водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм. Пассажирка мотоцикла и двое пешеходов были госпитализированы. Их состояние уточняется.

Материалы по факту ДТП с тяжкими последствиями переданы в Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан для принятия процессуального решения.

Напомним, что в Казани проверяют информацию о нападении таксиста на подростка. Водитель такси мог напасть на подростка после конфликта из-за дорожной ситуации, в ходе которого несовершеннолетний не уступил ему дорогу.

Наталья Жирнова