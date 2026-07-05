За ночь российские ПВО уничтожили 71 беспилотник над территорией страны

Известно, что в Крыму в результате атаки БПЛА погиб один человек, еще двое пострадали

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Крыма и над акваторией Черного моря.

В северной части Крыма в результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, органами власти будет оказана вся необходимая поддержка пострадавшим и их семьям. Жителей региона он призвал сохранять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее БПЛА атаковал автобус Минск — Гомель — Анапа в Брянской области. В результате происшествия ранения получили двое водителей из Гомельской области Белоруссии.

Наталья Жирнова