Госзакупки: миллиард на кремль, жилье для «аварийщиков» и некхенгеры для водки

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Роман Хасаев

1. Реставрация почти на миллиард

Главное инвестиционно-строительное управление на неделе объявило, что заплатит почти миллиард, а точнее, 862 млн рублей за реставрацию объектов в составе ансамбля Казанского Кремля. О закупке стало известно 25 июня. Заявки будут приниматься до 11 июля, а аукцион состоится 15 июля. Деньги будут выделены из федерального и регионального бюджетов.

Из документации можно узнать, что реставрация затронет всего два здания. Это здание присутственных мест и консистории конца XVIII — начала XIX века и здание гауптвахты середины XIX века. Все работы должны быть выполнены до 31 марта 2020 года.

2. Обновление очистных сооружений для Альметьевска

Ненамного меньше денег — около 782 млн рублей — разыграет исполком Альметьевского района на реконструкцию очистных сооружений канализации города, которые много лет были бичом нефтяной столицы Татарстана. Дело сдвинулось с мертвой точки благодаря усилиям прежнего главы района Айрата Хайруллина.

Информация о госзакупке появилась 25 июня. Потенциальные участники могут подать заявки до 12 июля, а аукцион состоится 15 июля. Финансирование будет осуществляться из бюджетов трех уровней: федерального, республиканского и бюджета Альметьевского района. Больше всего денег выделит Москва. Основная масса средств — 589 млн рублей — придется на 2020 год, а в 2019 году будет выделено около 193 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.

Напомним, в сентябре 2018 года «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Татарстана» уже выделял на реконструкцию очистных сооружений Альметьевска 567 млн рублей.

Для клиентских групп подготовят завтраки, обеды и ужины, которые будут проходить в Международном информационном центре, в здании Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма. Фото Романа Хасаева

3. Обеды по 2375 рублей во время WorldSkills

Казанское АО «Департамент продовольствия и социального питания» потратит 104,7 млн рублей на организацию питания представителей клиентских групп в рамках подготовки и проведения 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани. Информация о закупке появилась 25 июня, заявки на участие можно подать до 5 июля, итоги подведут 10 июля.

Для клиентских групп подготовят завтраки, обеды и ужины, которые будут проходить в Международном информационном центре, в здании Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма. Завтраков должно быть предоставлено 33 тысячи порций, причем каждый будет стоить 1235 рублей. Обеды стоимостью в 2375 рублей нужны в количестве 10,9 тысячи штук, а ужины по 1615 рублей — для 3,9 тысячи человек. Отдельно потребуется 3714 порций ужина в дни церемоний открытия и закрытия. Для городских волонтеров питание обойдется в 333 рубля за каждый из 10,7 тысячи приемов пищи, в такую же сумму обойдутся сухие пайки для иногородних волонтеров и посетителей.

4. Передвижные комплексы для флюорографии по 10 млн за штуку

Минздрав готовится купить шесть передвижных флюорографических комплексов за 59,4 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе на поставку принимаются с 24 июня по 11 июля. Аукцион, на котором определится имя победителя, состоится 15 июля. Закупку профинансируют из федерального бюджета.

Каждый из шести комплексов будет стоить 9,9 млн рублей. В состав комплекса войдет цифровой флюорограф, приемник рентгеновского изображения, рентгеновский излучатель, бактерицидный облучатель. В медицинском кабинете должны быть стол-тумба, вешалка для одежды, стационарное сидение, тумба-мойка и кушетка. Мощность двигателя автомобиля должна быть не менее 120 кВт, в нем должны быть крышный и напольный кондиционеры.

Минздрав готовится купить шесть передвижных флюорографических комплексов за 59,4 млн рублей. Фото pulmonologi.ru

5. Жилье по 37 тысяч рублей за «квадрат» для переселенцев из аварийных домов

Управление жилищной политики Казани готовится купить квартиры на общую сумму в 57,7 млн рублей для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Каждый квадратный метр обойдется всего в 36,7 тысячи рублей. Компании, желающие продать жилье по такой стоимости, могут подать заявки до 11 июля, аукцион состоится 18 июля.

Квартиры должны быть с полом, покрытым линолеумом или ламинатом, потолки — окрашены, оклеены обоями или с натяжным потолком, стены в санузле и ванной — окрашены краской, облицованы керамической плиткой или оклеены обоями. Дома должны быть постройки не раньше 2018 года. Всего понадобится 17 однокомнатных, 11 двухкомнатных и две трехкомнатные квартиры. Напомним, в 2018 году средняя стоимость «квадрата» в Казани достигла 70—75 тысяч рублей, так что подрядчик должен будет предоставить квартиры по цене в два раза ниже средней по городу и на 20 тысяч дешевле, чем в самом дешевом районе — Кировском.

6. Подготовить соревнования в рамках Timerman за пять дней

А вот Министерство спорта 21 июня объявило тендер на проведение серии спортивных мероприятий Timerman за 28 млн рублей (год назад это мероприятие стоило на 10 млн рублей меньше). Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 8 июля, а аукцион состоится 15 июля. Закупку профинансируют из бюджета Татарстана.

Мероприятия должны проходить с июля по октябрь 2019 года. Всего, как следует из технического задания, организатор должен будет подготовить проведение семи спортивных соревнований. Самое раннее из них, судя по сайту мероприятия, состоится 20 июля — уже через пять дней после определения победителя. Речь идет о забеге «Ночная Казань». За это время подрядчик должен будет подготовить раздаточную продукцию, обеспечить мероприятие услугой хронометража, оформить места проведения, отремонтировать и заправить оргтехнику, предоставить в аренду рации, изготовить оригинал-макеты и оказать дизайнерские услуги, создать проморолик, провести рекламную кампанию, подготовить наградную атрибутику. Видимо, будущий победитель тендера должен уметь очень быстро проводить мероприятия.

Министерство спорта 21 июня объявило тендер на проведение серии спортивных мероприятий Timerman за 28 млн рублей. Фото Олега Тихонова

7. 150 тысяч некхенгеров для водки «Татспиртпрома»

Тем временем алкогольный гигант «Татспиртпром» готов заплатить 6,45 млн за поставку салфеток-стикеров в некхенгере. Это редко употребляемое за пределами среды маркетологов слово обозначает картонную или бумажную накладку — «держатель» на горлышко бутылки, призванный привлечь внимание к продукту.

Заявки от желающих создать некхенгеры будут принимать до 2 июля, а итоги подведут 5 июля. От подрядчика потребуется поставить 150 тысяч комплектов салфеток-стикеров, в состав каждого войдет салфетка-стикер с брендированным вкладышем (с указанием одного из брендов «Татспиртпрома») и непосредственно некхенгер.

8. Солидная Toyota за 5,23 млн для «Таграс-Транссервиса»

Предприятие «Таграс-Транссервис» заплатит 5,23 млн за поставку Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge. Такая информация появилась на торговой площадке «Татнефти» 27 июня. Заявки от потенциальных поставщиков, согласно данным системы «Спарк-Маркетинг», начали принимать 28 июня.

Подробностей закупки, правда, никаких. Известно, что поставка должна быть произведена в Альметьевск. Компания, входящая в «Таграс-Холдинг» бывшего гендиректора «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова, уже покупала дорогие машины — в сентябре 2018 года, например, она искала продавца Mercedes-Benz E200 за 2,85 млн рублей. Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge, согласно данным производителя, стоит от 5,9 млн рублей — в машине с двигателем объемом в 4,6 литра и мощностью в 309 л.с. есть датчики дождя и света, электропривод крышки багажника, люк с электроприводом, адаптивная система регулировки жесткости подвески, рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками «под дерево», а также мягкая светодиодная подсветка салона автомобиля.

Вероятно, именно здесь пройдут гастроли Малого театра. Фото commons.wikipedia.com

9. Гастроли Малого театра в Казани за 4,5 миллиона

Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности заплатит 4,52 млн за услуги по исполнению спектаклей Малого театра России. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — собственно Государственного академического Малого театра России. Финансирование осуществляется за счет субсидии федерального бюджета.

Подробностей, а также информации о том, каким образом закупка федерального бюджетного учреждения связана с Татарстаном, найти не удалось — в данных о закупке отсутствуют какие-либо документы. Однако местом оказания услуг указана Казань, улица Татарстан, 1 — это адрес Театра Камала. Вероятно, именно здесь пройдут гастроли Малого театра — сроком оказания услуг указывается сентябрь 2019 года.

10. Ремонт картодромов в Сабинском районе

Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» собирается отремонтировать картодромы «Аргамак» и «Маяк». Ведомство готово заплатить за это сумму 4,52 млн рублей. Оплатит услуги бюджет Татарстана. Информация об электронном аукционе появилась 24 июня. Заявки будут приниматься до 10 июля, а сам аукцион состоится 15 июля.

Работы должны быть выполнены в течение 40 рабочих дней с даты подписания контракта. Картодромы расположены в Сабинском районе — поселке городского типа Богатые Сабы и в поселке Лесхоз. Гарантия качества работ должна быть не менее 12 месяцев с даты подписания актов приема-передачи выполненных работ. В случае с картодромом «Аргамак» в Богатых Сабах в основном будут проведены работы по окрашиванию и нанесению линий разметки, а вот с картодромом «Маяк» в поселке Лесхоз работ будет больше: тут нужно ремонтировать и кровлю, и пол, а также вентиляцию, канализацию, систему водоснабжения и другие инженерные коммуникации.