В РФ изменят правила получения страховых выплат в долевом страховании жизни

Страховщик станет единственным платежным агентом

Банк России и участники финансового рынка подготовили законопроект, реформирующий механизм выплат в долевом страховании жизни (ДСЖ). Этот сложный продукт объединяет классическое страхование жизни с инвестициями в паи паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Документ может быть направлен в Госдуму через Минфин до конца текущего года, пишет «Ъ».

Ключевое изменение заключается в том, что страховщик станет единственным платежным агентом. В текущей модели процесс разделен: страховую часть выплачивает страховщик, а средства от погашения инвестиционных паев — управляющая компания. По словам генерального директора «Росгосстрах Жизни» Валерия Смирнова, такая двойственность создает множество неоднозначных ситуаций для клиентов.

Участники рынка ожидают, что консолидация выплат сделает ДСЖ более привлекательным для потребителей, поскольку в полной мере начнут действовать предусмотренные налоговые льготы. Кроме того, законопроект вводит новое правило на случай смерти застрахованного: если с момента смерти прошло более шести месяцев, инвестиционные паи будут переходить в собственность государства.

Действующие практики в отрасли сильно разнятся. Старший менеджер по развитию долевого страхования «АльфаСтрахования» Владислав Воякин отмечает, что сейчас после смерти страхователя средства чаще всего остаются в компании и за ними обращаются уже родственники или выгодоприобретатели. В свою очередь, глава «Эверии Лайф» Евгений Щекланов добавляет, что если за деньгами никто не являлся, страховщики традиционно хранили их у себя и реинвестировали, чтобы обеспечить большую финансовую устойчивость компании.

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Никита Егоров