ЦБ планирует закрепить исламский банкинг в законодательстве после эксперимента

Эксперимент по партнерскому финансированию сейчас проходит в четырех республиках

Фото: Максим Платонов

Банк России намерен встроить продукты исламского банкинга в действующее законодательство после завершения эксперимента. Об этом «Известиям» сообщил зампред ЦБ Алексей Гузнов.

Регулятор планирует в ближайшее время выбрать формат, после чего подготовит соответствующий законопроект.

Эксперимент по партнерскому финансированию сейчас проходит в четырех республиках: в Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане. Организации могут регистрироваться только в этих регионах, но оказывать услуги по всей России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спрос на продукты уже фиксируется в Москве, Подмосковье, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Перспективными считаются регионы Крыма и Чувашии.

На начало октября в реестре участников эксперимента числилось 38 организаций.

Партнерское финансирование исключает проценты (риба), заменяя их сделками с реальными активами или разделением прибыли. Основные инструменты включают мурабаху (рассрочку), мударабу (инвестиционное управление), убывающую мушараку (совместную покупку актива), иджару (лизинг), а также партнерские вклады и сукук.

С начала года объем сделок по размещению средств в рамках эксперимента вырос с 3,4 млрд до 9,3 млрд рублей, а по привлечению — с 7,5 млрд до 14,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

По оценкам экспертов, переход к постоянному регулированию может привлечь в экономику до 1 трлн рублей из исламских стран и увеличить число пользователей таких продуктов на 10 млн человек к 2030 году.

Ранее «Реальное время» сообщало, что концепцию законопроекта по исламским финансам подготовят к 30 декабря 2026 года. За узаконивание эксперимента с партнерским финансированием выступает Татарстан.

Зульфат Шафигуллин