Продажи пылесосов в России за полгода увеличились на 16,5%

Основной прирост на рынке обеспечили роботы-пылесосы

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии 2026 года российский рынок пылесосов увеличился на 16,5% по количеству проданных единиц по сравнению с тем же периодом 2025 года, достигнув 6,16 миллиона штук. В денежном эквиваленте рост составил лишь 4,5%, составив 61,7 миллиарда рублей, пишет «Коммерсантъ».

Основной прирост на рынке обеспечили роботы-пылесосы, которые в первом полугодии 2026 года составили 17% от общего числа продаж и 29% от выручки. Аккумуляторные вертикальные модели заняли 20% по количеству и 21% по денежным показателям, классические пылесосы обеспечили 17 и 13% соответственно, а проводные вертикальные модели — 15 и 5%.

В 2024 году рынок показал рост на 14% в количестве проданных аппаратов и целых 31% в денежном выражении. На протяжении 2025 года темпы роста замедлились до 10% по количеству и 9% по выручке, отметил Артем Суворов, руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners.

Популярность роботов-пылесосов среди потребителей объясняется их способностью выполнять уборку самостоятельно, а спрос на аккумуляторные вертикальные модели растет благодаря их компактности, добавил Михаил Просвирин, руководитель департамента «Крупная бытовая техника» «М.Видео».

Никита Егоров