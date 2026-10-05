В ЦБ РФ назвали сроки возможного возвращения ключевой ставки к 7,5–8,5%

Такая ставка возможна, когда бюджет вернется к нулевому структурному первичному дефициту

Фото: Анастасия Фартыгина

Для стабилизации инфляции на целевом уровне средняя ключевая ставка в 2027 году должна составить 10,5—12,5%. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

По его словам, возврат к нейтральной ставке в 7,5—8,5% ожидается в 2029 году.

— Наш базовый прогноз на 2027 год предполагает, что стабилизация инфляции на низком целевом уровне будет достигнута при средней за год ставке 10,5—12,5% с дальнейшим ее снижением, возвращением к нейтральной ключевой ставке в 2029 году, когда бюджет вернется к нулевому структурному первичному дефициту. Сейчас мы оцениваем нейтральную ключевую ставку в 7,5—8,5%, — приводит слова Заботкина ТАСС.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Таким образом, в Центробанке прогнозируют возвращение ключевой ставки к уровню 7,5—8,5% в 2029 году, когда бюджет вернется к нулевому структурному первичному дефициту.

Напомним, в сентябре ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 14%. В последний раз ставка на уровне 7,5—8,5% в России была 21 июля 2023 года.

Зульфат Шафигуллин