Страны ОПЕК+ достигли соглашения по целевым показателям добычи нефти на ноябрь

Наибольшая квота отведена Саудовской Аравии

Фото: Артем Дергунов

Семь стран-участниц сделки ОПЕК+ достигли предварительного соглашения о сохранении целевых показателей добычи нефти на ноябрь без изменений, пишет Reuters.

Запланированное заседание группы состоится сегодня. Согласно текущим нормам, суммарная добыча стран ОПЕК+ составляет 31 млн баррелей нефти в сутки. Наибольшая квота отведена Саудовской Аравии — 10,5 млн баррелей в сутки, тогда как Россия имеет возможность добывать 9,9 млн баррелей в сутки.

Квоты были установлены с сентября. В период с июня по сентябрь страны ОПЕК+ ежемесячно увеличивали максимально допустимый уровень добычи на 188 тыс. баррелей в сутки. Тем не менее на заседании 6 сентября участники решили оставить квоты на добычу нефти в октябре на прежнем уровне.

Ранее сообщалось, что акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды с доходностью 5,1% годовых.

Никита Егоров