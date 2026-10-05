Совокупный долг банкротов в 2025 году составил 1,57 трлн рублей

Это на 2,62% меньше, чем годом ранее (1,61 трлн)

Фото: Динар Фатыхов

По данным судебного департамента при Верховном суде, совокупная задолженность юридических и физических лиц, включая ИП, в завершенных в 2025 году делах о банкротстве составила 1,57 трлн рублей. Это на 2,62% меньше, чем годом ранее (1,61 трлн), передает «Интерфакс».

Долг компаний-банкротов сократился на 17,7% — до 865,57 млрд рублей, а число таких организаций уменьшилось на 16,5%. Всего суды признали банкротами около 6,3 тыс. организаций — на четверть меньше, чем в 2024 году.

Число банкротств граждан и ИП выросло почти на треть. Суды признали банкротами 561,7 тыс. граждан и 3386 ИП. Совокупный долг граждан в завершенных процедурах составил 662,68 млрд рублей, ИП — 15,53 млрд. Кредиторам вернулось лишь 8,9% от общей суммы требований.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В большинстве случаев (около 90%) граждане сами инициируют процедуру банкротства. Чаще всего причиной становится долг от 500 тыс. до 3 млн рублей. Не удалось списать долги 3878 гражданам и ИП. В основном это связано с незаконными действиями при возникновении долга или предоставлением недостоверных сведений.

Ранее сообщалось, что цифровой профиль россиян пополнился данными об авто и банкротстве.

Алсу Сабирзанова