Индекс жилья Казани: квадратный метр подорожал перед Новым годом

Динамика стоимости жилья в Казани в 2018 году

«Реальное время» анализирует изменение стоимости квадратного метра жилья в 2018 году. Ново-Савиновский район — в лидерах по росту и вплотную подобрался к центру по цене, Кировский «провалился» на первичном рынке, а Приволжский район «подскочил» на вторичном. В целом же жилье в Казани подорожало сильнее, чем год назад.

«Вторичка» обогнала «первичку»

«Реальное время» продолжает подводить итоги года. На этот раз мы изучили данные о рынке жилья в Казани в 2018 году. Как выяснилось, стоимость квадратного метра в городе довольно ощутимо выросла. В общем-то такая тенденция прослеживается почти каждый год (учитывая темпы инфляции в нашей стране), однако в этом году рост этот больше, чем в предыдущие годы.

В 2018 году стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Казани перевалила за 70 тысяч, а на вторичном рынке — даже за 75 тысяч рублей. Больший рост был зафиксирован на вторичном рынке. Год назад стоимость «квадрата» в новостройках и старом жилье была примерно одинаковой и составляла 69,2 и 69,9 тысячи рублей соответственно. В 2018 же году «вторичка» выросла сильнее — на 8,4%, достигнув показателя в 75,7 тысячи за «квадрат», в то время как жилье на первичном рынке подорожало лишь на 6,3%, до 73,6 тысячи рублей.

Динамика стоимости квадратного метра как на вторичном, так и на первичном рынке характеризовалась лишь двумя заметными эпизодами: постепенным снижением цены к марту и заметным ростом стоимости в начале июня. Особенно заметен рост на первичном рынке в случае Ново-Савиновского, Вахитовского и Московского районов. А вот Авиастроительный район довольно сильно дешевел в июле и августе, после значительного подъема в мае.

Что касается вторичного рынка, то было заметно сильное проседание Кировского района в конце апреля и его рост в сентябре. Кроме того, бросается в глаза скачок стоимости почти во всех районах с начала декабря — вероятно, это можно связать с новогодним ажиотажем и попыткой не откладывать квартирный вопрос на «после праздников».

Время покупать новостройки в Кировском

На первичном рынке заметен неожиданный и очень значительный рост стоимости квартир во втором по дороговизне районе города — Ново-Савиновском. Показатель роста за год тут составил 17,4%, или 13 с лишним тысяч рублей с «квадрата». Теперь метр здесь стоит более 88 тысяч рублей — это, например, больше, чем в прошлом году стоил «квадрат» в центральном, Вахитовском районе.

Неожиданно высокий показатель роста также и у считающегося недорогим Авиастроительного района. За год метр тут подорожал примерно на 10 тысяч рублей, или почти 17% — с 56 до 66 тысяч рублей. До этого стоимость «квадрата» здесь дешевела два года подряд, причем в 2016 году — очень значительно, почти на 10%. В 2018 же году бывший самый дешевый район Казани обогнал не только Кировский, но даже и Приволжский район.

Рост выше 10% зафиксирован также и в еще одном «заречном» районе — Московском. «Квадрат» тут подорожал с 71 до 79 тысяч рублей. На 8,2% зафиксирован рост в Советском и Вахитовском районах — до 69 и 94 тысяч рублей соответственно. А вот наиболее скромный рост — у квартир в Приволжском районе, стоимость «квадрата» тут увеличилась лишь на 2,2%, с 62,6 до 64 тысяч рублей. Однако и это — не самый плохой показатель, рост есть рост: в Кировском районе неожиданно произошло очень значительное, сразу на 19,5%, снижение стоимости квадратного метра. Год назад его здесь можно было купить за 69 тысяч рублей (больше, чем в Авиастроительном, Приволжском и Советском районах), а сейчас он подешевел до 55,3 тысячи рублей. В итоге в 2018 году Кировский район стал безоговорочным лидером Казани по дешевизне нового жилья.

Приволжский район обогнал соседей, а центр стагнирует

Как уже говорилось, жилье на вторичном рынке подорожало сильнее, чем на первичном. Годовой рост составил 8,4% — «квадрат» увеличился в цене с 69,9 до 75,7 тысячи рублей. Результат у районов здесь более равномерный, чем в случае с новостройками: стоимость не снизилась нигде, но и рост не такой значительный (хоть и сравнимый).

Больше всего, как и в случае с новым жильем, «квадрат» подорожал во втором по дороговизне, Ново-Савиновском районе. Тут стоимость «квадрата» выросла на 16,2% — с 78 до 91 тысячи рублей. Благодаря такому значительному росту Ново-Савиновский район вплотную подобрался к показателю Вахитовского района. Тут метр подорожал лишь на 2,8%, до 94,6 тысячи рублей, и это — самый слабый рост из всех районов Казани. Вахитовский район при этом продолжает оставаться самым дорогим.

Значительный рост также у Приволжского района, который на рынке новостроек, напротив, показал один из самых скромных результатов. На «вторичку» стоимость тут выросла на 11,6% — с 64 до 71 тысячи рублей. Такой сильный рост помог подняться району с шестого, предпоследнего места сразу на третье — он опередил Московский, Советский и Кировский районы.

Практически одинаковый и также довольно заметный рост — у квартир в Советском (рост на 9,7%) и Московском (на 9,6%) районах. Один квадратный метр в этих районах теперь стоит около 70 и 71 тысячи рублей соответственно. В два с лишним раза более скромный рост — в самых дешевых районах Казани — Авиастроительном (4,9% роста, до 65 тысячи за «квадрат») и Кировском (4,5% роста, до 68 тысяч рублей за метр) районах.