Силуанов: обеление экономики принесло бюджету 34 млрд рублей

Министр подчеркнул, что поступления выросли и по другим налогам

Фото: Динар Фатыхов

За первые три месяца работы Национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) в бюджет поступило около 34 млрд рублей дополнительных доходов от импорта. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Министр подчеркнул, что это не весь дополнительный эффект мер по обелению экономики — поступления выросли и по другим налогам. По его словам, работа направлена на повышение справедливости и эффективности налоговой системы.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, в начале 2026 года президент России Владимир Путин поручил добиться значимого увеличения собираемости налогов в 2026 году за счет обеления экономики.

Уже в июне глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что в Минфине и правительстве РФ «перегнули палку с процессом обеления».

Зульфат Шафигуллин