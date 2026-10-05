Силуанов: обеление экономики принесло бюджету 34 млрд рублей
Министр подчеркнул, что поступления выросли и по другим налогам
За первые три месяца работы Национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) в бюджет поступило около 34 млрд рублей дополнительных доходов от импорта. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
Министр подчеркнул, что это не весь дополнительный эффект мер по обелению экономики — поступления выросли и по другим налогам. По его словам, работа направлена на повышение справедливости и эффективности налоговой системы.
Напомним, в начале 2026 года президент России Владимир Путин поручил добиться значимого увеличения собираемости налогов в 2026 году за счет обеления экономики.
Уже в июне глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что в Минфине и правительстве РФ «перегнули палку с процессом обеления».
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