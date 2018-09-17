Госзакупки: транспортникам Тахаутдинова нужен «Мерседес» почти за 3 миллиона

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане. От молока для подчиненных Золотова до «золотых» ноутбуков Хохорина и лоббистов «Алабуги»

1. Реконструировать очистные сооружения Альметьевска за 2 месяца

Исполком Альметьевского района собирается заняться вопросом очистных сооружений. На их реконструкцию ведомство собирается потратить более полумиллиарда, а точнее, 567 млн рублей. О тендере стало известно 13 сентября, заявки принимаются до 30 сентября, аукцион состоится 4 октября. Финансирование будет осуществляться из двух бюджетов — России и Татарстана.

В рамках работ должны быть реконструированы такие объекты, как бассейн перемешивания, насосные станции опорожнения, воздуходувная станция. При этом заново будет построена распределительная чаша вторичных отстойников, насосная станция всплывающих веществ вторичных отстойников, насосная станция активного ила, корпус цеха механического обезвоживания, а также другие объекты. Судя по графику производства работ, очистные сооружения будут реконструированы в течение ноября и декабря.

2. В «Солнечном городе» частник построит многофункциональный комплекс за 65 миллионов

Одним из крупнейших тендеров недели стал заказ не государственной, а частной компании — ООО «Дримлайн». Компания ищет подрядчика для постройки многофункционального комплекса в Казани на улице Баки Урманче за 65 млн рублей. Закупка была размещена на площадке «РТС-Тендер», заявки принимаются с 31 августа по 20 сентября. Сама компания зарегистрирована в январе 2008 года на улице Фучика, учредитель и директор — Юрис Мухамадиев.

Как следует из документации, отведенный участок располагается в микрорайоне «Солнечный город». Здание пристраивается к существующему жилому комплексу. Здание многофункционального комплекса с торговыми помещениями, помещениями дополнительного образования детей и объектом общественного питания будет трехэтажным, срок его службы составит не менее 50 лет.

Казанский вертолетный завод собирается потратить сумму в 31,2 млн рублей на поставку пилотажного комплекса вертолета. Фото Максима Платонова



3. КВЗ купит пилотажный комплекс для Ми-38

Одно из главных авиационных предприятий региона — Казанский вертолетный завод, который должен в сентябре перейти на полную рабочую неделю, — собирается потратить сумму в 31,2 млн рублей на поставку пилотажного комплекса вертолета. О закупке стало известно 13 сентября, она будет осуществлена у единственного поставщика. Договор должен быть исполнен до конца года.

Имя поставщика не раскрывается. Из документации можно узнать, что всего предприятие купит один пилотажный комплекс ПКВ-38. Он будет установлен на вертолет Ми-38-2. Гарантия составит 1 год, гарантийная наработка — 300 часов.

4. ОЭЗ «Алабуга» ищет лоббиста для работы с Мантуровым

Особая экономическая зона «Алабуга» собирается заплатить 10 млн за консультационные услуги. Информация о таком тендере была обнародована 7 сентября. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 18 сентября.

Из документации можно узнать некоторые подробности того, что за консультационные услуги понадобятся ОЭЗ. Целью их является подготовка документов с целью подачи Татарстаном заявок в Минпромторг России для получения субсидий на возмещение затрат на создание и модернизацию ОЭЗ, а также документов для подтверждения соответствия индустриального парка в новых границах и управляющей компании парка требованиям постановления об индустриальных промышленных парках. Услуги должны будут оказываться в три этапа, общий максимальный срок их оказания — 334 дня.

«Алабуга» собирается заплатить 10 млн за консультационные услуги. Фото Максима Платонова

5. Подопечным Золотова нальют молока

Приволжский центр материально-технического обеспечения Нацгвардии собирается заплатить 7,48 млн за молочную продукцию, которая будет поставляться в города Поволжья, в том числе в Казань. Об этом стало известно 7 сентября. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — название его в документации обнаружить не удалось.

Из проекта государственного контракта следует, что ведомство Виктора Золотова, недавно вступившего в конфликт с Алексеем Навальным из-за расследования о коррупции при закупках Росгвардии, заключит договор, исполнение которого ожидается в срок до 14 декабря 2018 года. Из документации известно, что заказано 74,4 тысячи литров питьевого ультрапастеризованного коровьего молока по 65,8 рубля за литр и 12,6 тысячи килограммов концентрированного сгущенного молока по 205 рублей за килограмм.

6. Как ведомство Хохорина закупит «золотые» ноутбуки

Другое силовое ведомство — МВД по Татарстану — задумалось о высоких технологиях. Министерство 11 сентября обнародовало тендер, в соответствии с которым заплатит 4,81 млн рублей за «портативные персональные электро-вычислительные машины».

Всего министерству понадобится 70 устройств стоимостью в 68,7 тысячи каждое. Поставлены они должны быть в срок до 1 декабря 2018 года. Под электронно-вычислительными машинами подразумеваются устройства с диагональю от 14 дюймов, процессором с 4 ядрами, объемом оперативной памяти от 4 гигабайт, SSD на 128 гигабайт, интегрированным видеоадаптером. Характеристики явно не запредельные, примерно подходящие модели на сайтах интернет-магазинов можно обнаружить по цене от 20 тысяч рублей.

МВД по Татарстану заплатит 4,81 млн рублей за «портативные персональные электро-вычислительные машины». Фото Максима Платонова



7. Мэра Иннополиса и чиновника из Высокой горы свозят в Москву на курсы

Главный городской вуз — Казанский федеральный университет — готов заплатить 3 млн рублей за совместную реализацию программы повышения квалификации кадрового резерва президента Татарстана «Эффективный руководитель: от теории к практике». Закупка у единственного поставщика была обнародована 11 сентября, исполнителем стала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, также известная как РАНХиГС.

Объем образовательной программы должен составить 152 академических часа, обучение по ней — с 12 июля 2018 по 9 февраля 2019 года. Один из модулей будет реализовываться в Москве на проспекте Вернадского — там и расположена РАНХиГС. Слушатели в рамках одного из модулей получат доступ к дисциплинам «Лидерство и личная эффективность», «Методология D.I.S.C. — типология поведения и искусство влияния лидера», «публичные выступления и презентации. Современные приемы эффективной коммуникации, основы убедительной презентации». В списке слушателей — замруководителя Исполкома Высокогорского района Алексей Афанасьев, замдиректора по образовательной деятельности Института управления, экономики и финансов КФУ Светлана Котенкова, гендиректор ООО «ДубльГИС — Набережные Челны» Тимур Никонов, директор «Деревни Универсиады» Ильнур Рахимов, мэр Иннополиса Руслан Шагалеев. Всего в списке слушателей — 17 человек.

8. Транспортники Тахаутдинова купят Mercedes-Benz подешевле

ООО «Таграс-Транссервис», входящее в близкий к «Татнефти» «Таграс-Холдинг», собирается купить Mercedes-Benz E200 за 2,85 млн рублей. Информация о закупке появилась на торговой площадке «Татнефти» 7 сентября, однако сейчас информация о ней доступна только в базе данных «Спарк-Маркетинг». Заявки начали принимать 10 сентября.

Альметьевская компания зарегистрирована в апреле 2006 года. Директором является Владимир Чернышев, а единственным учредителем — «Таграс-Холдинг» бывшего гендиректора «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова, у которого год назад нашли зарубежный офшор. «Таграс-Холдинг» же зарегистрирован на московском Тверском бульваре.

Автомобиль, который хочет купить транспортное предприятие, — Mercedes-Benz E200. Согласно данным сайта производителя, он продается по цене от 3,14 млн рублей. «Таграс-Транссервис» собирается купить машину ощутимо дешевле.

Директором является Владимир Чернышев, а единственным учредителем — «Таграс-Холдинг» бывшего гендиректора «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова. Фото Олега Тихонова

9. Мемориальный сквер планируется на Ершова

Главное строительное ведомство региона — «Главинвестстрой» — на неделе решил выделить чуть больше 2 миллионов рублей на разработку проектной документации по объекту «Мемориальный сквер на улице Ершова». Заявки на участие принимаются с 10 сентября по 1 октября, а сам конкурс состоится 3 октября. Работы будут профинансированы из бюджета Татарстана.

Как можно узнать из задания на проектирование, мемориальный сквер предназначен для погребения выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие Татарстана, увековечения их памяти и оказания ритуальных слуг. Мемориальный сквер будет наделен статусом историко-мемориального, являться общественным местом захоронения и прощания с умершими гражданами вне зависимости от вероисповедания.

10. В Казань привезут Тарковского

Министерство культуры Татарстана собирается заняться перевозкой экспонатов выставки из собрания Государственного Русского музея и частных коллекций «Россия. Реализм XXI века» и «Андрей Тарковский — художник пространства». На транспортировку ведомство потратит 1,42 млн рублей из регионального бюджета. Об этом стало известно 12 сентября, заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 сентября, а аукцион состоится 24 сентября.

Из технического задания можно узнать, что экспонатами выставки являются живописные произведения в количестве 130 штук и фотоработы в рамах в количестве 150 штук. Исполнитель должен будет изготовить климатические ящики, предоставить упаковочные материалы, обеспечить работы по упаковке экспонатов в Москве и Санкт-Петербурге, а также по распаковке в Казани. Самое дорогое произведение (согласно данным страховой оценки) из тех, что привезут в Казань, — «Телефонные номера» Александра Тимофеева (его страховая оценка — 4,2 млн рублей) и «Ловля раков. Из детства» Фрола Иванова (4 млн рублей).