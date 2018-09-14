На реконструкцию очистных сооружений Альметьевска выделили 567 млн рублей

ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» разместило тендер на реконструкцию очистных сооружений Альметьевска. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделено 567 млн рублей.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, исполнителю работ будет необходимо провести реконструкцию бассейна перемешивания, насосной станции и отстойников. При этом будут демонтированы песколовки и приемные камеры.

Также появятся новые объекты: цеха очистки сточных вод, система нейтрализации неприятных запахов, илоуплотнитель и насосные станции. Заказчиком работ выступает исполком Альметьевского района.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 13 по 30 сентября. Аукцион состоится 4 октября. Исполнитель работ должен выполнить реконструкцию очистных сооружений до 31 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Казани построят цех по переработке осадка на очистных сооружениях за 1,5 миллиарда рублей.