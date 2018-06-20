Проведение серии любительских спортивных соревнований Timerman обойдется бюджету РТ в 18,6 млн рублей

Министерство по делам молодежи и спорту Татарстана потратит на организацию и проведение в РТ серии любительских спортивных соревнований Timerman 18,6 млн рублей из республиканского бюджета.

Согласно тендеру, размещенному на сайте госзакупок, соревнования будут организованы с июля по октябрь 2018 года. Так, в июле пройдут заплыв вокруг острова-града Свияжск Sviyaga swim, легкоатлетический забег «Ночная Казань», соревнования «Казанский триатлон», соревнования по легкой атлетике «Нижнекамский полумарафон». На август запланировано проведение соревнований по триатлону IRONSTAR KAZAN 2018, соревнования по велоспорту «Тур де Татарстан» в Альметьевске.

В июле—августе в Набережных Челнах проведут соревнование по легкой атлетике «Камский полумарафон», в августе—сентябре — соревнования по легкой атлетике «Альметьевский полумарафон», а в сентябре—октябре — «Казанский полумарафон».

Ранее стало известно о запуске мероприятий Timerman на замену TatarRun. Помимо марафона они будут включать легкоатлетические забеги, заплывы на открытой воде, соревнования по лыжным гонкам и триатлону, а также велогонки. Часть средств на турнир выделит бюджет республики.