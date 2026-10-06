В Татарстане за 9 месяцев сэкономили на госзакупках более 4 млрд рублей

Более половины всех контрактов заключили с малым и средним бизнесом

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за девять месяцев 2026 года сэкономили на госзакупках 4,03 млрд рублей. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по закупкам.

Всего в республике заключено 45,5 тыс. договоров на общую сумму 242,7 млрд рублей, относительная экономия составила 1,79%. Муниципальные заказчики показали наибольшую экономию — 4,7% (около 1 млрд рублей), региональные — 1,46%, или почти 3 млрд рублей.

Более половины всех контрактов заключили с малым и средним бизнесом: это 29,6 тыс. договоров на сумму 35,1 млрд рублей.

Председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов назвал стабильную экономию и рост доли малого бизнеса показателем здоровой конкуренции.

— Эти средства возвращаются в экономику республики в виде новых социальных объектов, дорог и инфраструктурных проектов, — добавил руководитель ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что госкомпании смогут закупать технологии у инновационных фирм без конкурса.

Зульфат Шафигуллин