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В Китае закрыли 670 банков

17:02, 04.10.2026

Меры приняты на фоне замедления экономического роста

В Китае закрыли 670 банков
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Согласно официальным данным Национального управления по регулированию финансовых услуг КНР, в прошлом году в Китае было закрыто более 670 банков — это рекордный показатель. Об этом сообщает Financial Times.

Закрытия в основном коснулись небольших региональных банков. Как подсчитало рейтинговое агентство Fitch, общее количество банков в Китае сократилось до 3139, что на 23% меньше по сравнению с 2021 годом.

Эксперты, опрошенные FT, полагают, что эти меры являются частью усиления надзора за некрупными кредитными учреждениями на фоне замедления экономического роста. Также низкие процентные ставки и дефляция оказывают давление на банки в условиях затянувшегося спада в сфере недвижимости.

Согласно мнению Fitch, небольшие банки в Китае остаются самым слабым звеном в финансовой системе, отличаясь низким качеством активов, недостаточной капитализацией и проблемами в управлении, особенно в менее развитых регионах.

Ранее сообщалось, что в ГД предложили выдавать льготные кредиты в 7% самозанятым и ИП.

Никита Егоров

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