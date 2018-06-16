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АО Департамент продовольствия и социального питания г. Казани

Промышленность, Пищевая промышленность
АО Департамент продовольствия и социального питания г. Казани

Общая информация

АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани» является высокотехнологичным предприятием индустриального производства пищевых продуктов, обеспечивающий питанием социальные учреждения г. Казани в промышленных объемах.

Компания была создана в 2006 году в форме муниципального унитарного предприятия. Комитет земельных и имущественных отношений (КЗИО) Казани в августе 2017 года реорганизовал МУП «Департамент продовольствия и социального питания» в акционерное общество.

Деятельность Департамента осуществляется по следующим направлениям:

  • организация горячего питания в общеобразовательных учреждениях города;
  • организация питания в дошкольных образовательных учреждениях;
  • организация питания в учреждениях здравоохранения;
  • коммерческая деятельность;
  • организация питания в Казанском Суворовском военном училище;
  • внедрение в школах г. Казани системы безналичной оплаты за питание по школьной карте;
  • производство и реализация молочной продукции для детей раннего возраста.

Для организации питания и обеспечения продуктами общеобразовательных, дошкольных и учреждений здравоохранения в составе Департамента функционируют: 4 фабрики-заготовочные, кафе «Юрюзань», комплекс продовольственных складов, цеха производства мясных полуфабрикатов и фасовки сливочного масла, парк специализированного автотранспорта в количестве 47 единиц, 10 отделов. Численность работающих составляет 565 человек.

Генеральный директор — Ананьева Гузель Тагировна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420054, РТ, г. Казань, ул. Тульская, 56
  • Телефон: (843) 5-333-577, 5-333-600, 8 (800) 234-33-88
  • Email: info@poelidovolen.ru
  • Сайт: poelidovolen.ru

Дата последнего обновления: 16.06.2018

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