АО Департамент продовольствия и социального питания г. Казани

Общая информация

АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани» является высокотехнологичным предприятием индустриального производства пищевых продуктов, обеспечивающий питанием социальные учреждения г. Казани в промышленных объемах.

Компания была создана в 2006 году в форме муниципального унитарного предприятия. Комитет земельных и имущественных отношений (КЗИО) Казани в августе 2017 года реорганизовал МУП «Департамент продовольствия и социального питания» в акционерное общество.



Деятельность Департамента осуществляется по следующим направлениям:

организация горячего питания в общеобразовательных учреждениях города;

организация питания в дошкольных образовательных учреждениях;

организация питания в учреждениях здравоохранения;

коммерческая деятельность;

организация питания в Казанском Суворовском военном училище;

внедрение в школах г. Казани системы безналичной оплаты за питание по школьной карте;

производство и реализация молочной продукции для детей раннего возраста.

Для организации питания и обеспечения продуктами общеобразовательных, дошкольных и учреждений здравоохранения в составе Департамента функционируют: 4 фабрики-заготовочные, кафе «Юрюзань», комплекс продовольственных складов, цеха производства мясных полуфабрикатов и фасовки сливочного масла, парк специализированного автотранспорта в количестве 47 единиц, 10 отделов. Численность работающих составляет 565 человек.

Генеральный директор — Ананьева Гузель Тагировна



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