ГКУ Главное Управление Инженерных Сетей Республики Татарстан
Общая информация
Главное Управление Инженерных Сетей Республики Татарстан — государственное казенное учреждение, которое координирует в Республике Татарстан государственные функции в области энергосбережения, строительства и реконструкции инженерных сетей объектов жилищного, производственного, коммунального и социально-культурного назначения.
Организация создана 6 сентября 1995 года.
До июля 2020 года организация носила название ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ».
Руководитель — Миннахметов Джаудат Мидхатович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, ул Николая Ершова, 28А
- Телефон: (843) 221-5-221
- Email: fondgaz@yandex.ru
- Сайт: https://fondgaz.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 23.10.2020