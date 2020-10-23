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ГКУ Главное Управление Инженерных Сетей Республики Татарстан

Гос. ведомства

Общая информация

Главное Управление Инженерных Сетей Республики Татарстан — государственное казенное учреждение, которое координирует в Республике Татарстан государственные функции в области энергосбережения, строительства и реконструкции инженерных сетей объектов жилищного, производственного, коммунального и социально-культурного назначения.

Организация создана 6 сентября 1995 года.

До июля 2020 года организация носила название ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ».

Руководитель — Миннахметов Джаудат Мидхатович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, ул Николая Ершова, 28А
  • Телефон: (843) 221-5-221
  • Email: fondgaz@yandex.ru
  • Сайт: https://fondgaz.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 23.10.2020

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