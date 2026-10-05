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Путин разрешил продажу 100% акций «ЮниКредит Банка»

18:53, 05.10.2026

Документ также предусматривает реорганизацию банка в форме выделения хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером

Путин разрешил продажу 100% акций «ЮниКредит Банка»
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее проведение сделок по продаже 100% акций АО «ЮниКредит Банк», принадлежащих итальянской группе UniCredit S.p.A.

Документ также предусматривает реорганизацию банка в форме выделения хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером. Для проведения этих операций не потребуется получение дополнительных согласований и разрешений.

Ранее президент России одобрил сделку по продаже российской «дочки» Western Union.

Зульфат Шафигуллин

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