Путин разрешил продажу 100% акций «ЮниКредит Банка»
Документ также предусматривает реорганизацию банка в форме выделения хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее проведение сделок по продаже 100% акций АО «ЮниКредит Банк», принадлежащих итальянской группе UniCredit S.p.A.
Документ также предусматривает реорганизацию банка в форме выделения хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером. Для проведения этих операций не потребуется получение дополнительных согласований и разрешений.
Ранее президент России одобрил сделку по продаже российской «дочки» Western Union.
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