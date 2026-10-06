Татарстанские компании нарастили сделки на денежном рынке до 706 млрд

В среднем за день татарстанские корпорации проводят сделки на 3,7 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

За январь — сентябрь 2026 года объем сделок компаний, зарегистрированных в Татарстане, на денежном рынке составил 706 млрд рублей. Это на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Московской биржи, передает РБК.

В среднем за день татарстанские корпорации проводят сделки на 3,7 млрд рублей, рассказал директор по развитию денежного рынка Мосбиржи Дмитрий Даниленко. В целом по российским компаниям эта сумма составляет 1,7 трлн рублей.

Сделки совершают 334 компании из Татарстана. За год их количество выросло на 35%. По этому показателю республика заняла пятое место среди регионов России. Лидером стала Москва, где активно 3,3 тыс. юрлиц.

Ранее сообщалось, что женщины составляют 38% владельцев бизнеса в Татарстане.

Алсу Сабирзанова