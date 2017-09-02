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Управление жилищной политики Исполкома МО Казани

Общая информация

Управление жилищной политики Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани образовано в июле 2001 г.

Основано управление в целях координации работ по формированию ежегодных планов строительства жилья, решения вопросов финансирования жилищного строительства, разработки и проведения в городе единой жилищной политики, направленной на удовлетворение потребностей жителей города в благоустроенном жилье, осуществления единой политики в вопросах учёта, контроля, распределения жилищного фонда города.

Руководитель - Абдулхаков Марсель Мансурович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Миславского, 4
  • Телефон: (843) 292-31-45
  • Email: ugp.kazan@tatar.ru
  • Сайт: http://www.kzn.ru/old/page201.htm

Дата последнего обновления: 02.09.2017

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