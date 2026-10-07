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ЦБ РФ сохранил список системно значимых банков без изменений

11:59, 07.10.2026

Список из 12 банков остается неизменным с 2021 года

ЦБ РФ сохранил список системно значимых банков без изменений
Фото: Дарья Пинегина

Банк России оставил без изменений список системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

На сегодняшний день в список СЗКО по-прежнему входят 12 банков: «ЮниКредит Банк», «Газпромбанк», «Совкомбанк», ВТБ, «Альфа-банк», «Сбербанк», «Московский кредитный банк», «Т-банк», «Банк ПСБ», «Райффайзенбанк», «Россельхозбанк» и банк «ДОМ.РФ».

На долю этих банков приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Регулятор обновляет перечень системно значимых организаций на основе их размера, взаимосвязанности и сложности операций. Список остается неизменным с 2021 года.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин разрешил продажу 100% акций «ЮниКредит Банка».

Зульфат Шафигуллин

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