Число самозанятых в России превысило 17 млн человек

Из них доход в прошлом году получали около 9,5 миллиона

Фото: Динар Фатыхов

На начало сентября количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 17,4 миллиона. Об этом сообщается в презентации главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова в Совете Федерации.

Из 17 млн самозанятых доход в прошлом году получали около 9,5 миллиона.

При этом:

6,5 миллиона совмещали самозанятость с трудовой деятельностью;

4,4 миллиона зарабатывали только как самозанятые.

Ранее сообщалось, что доходы самозанятых в августе снизились на 11,2 млрд рублей. В августе самозанятые заработали 292 млрд рублей.

Зульфат Шафигуллин