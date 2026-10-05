Число самозанятых в России превысило 17 млн человек
Из них доход в прошлом году получали около 9,5 миллиона
На начало сентября количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 17,4 миллиона. Об этом сообщается в презентации главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова в Совете Федерации.
Из 17 млн самозанятых доход в прошлом году получали около 9,5 миллиона.
При этом:
- 6,5 миллиона совмещали самозанятость с трудовой деятельностью;
- 4,4 миллиона зарабатывали только как самозанятые.
Ранее сообщалось, что доходы самозанятых в августе снизились на 11,2 млрд рублей. В августе самозанятые заработали 292 млрд рублей.
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