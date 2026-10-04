В России с начала года подешевело кофе

Снижение мировых котировок арабики создает предпосылки для дальнейшего снижения цен

Фото: Михаил Захаров

Цены на натуральный кофе в России снизились примерно на 2% с начала года, составив 4148 рублей за килограмм растворимого кофе и 2051 рубль за килограмм молотого и зернового кофе. Об этом сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что в начале 2026 года цена натурального растворимого кофе составляла 4233 рубля за килограмм, а к августу этого года она снизилась до 4148 рублей, что фиксирует снижение на два процента. Аналогично цена на кофе в зернах и молотом также упала с 2099 рублей в январе до 2051 рубля в августе, что также соответствует снижению на два процента.

По словам Тренина, 2026 год на российском рынке кофе отмечен стабилизацией цен после значительного роста в 2025 году. Снижение мировых котировок арабики также создает предпосылки для дальнейшего снижения цен на российском рынке.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Тем не менее уменьшение стоимости сырья переносится на конечного потребителя постепенно. Это связано с временным разрывом между изменением биржевых котировок и обновлением цен на закупку, а также влиянием валютного курса.

Эксперт предположил, что цены на кофе в России, вероятно, будут продолжать снижаться, если урожай в странах-производителях останется благоприятным и не возникнут новые погодные риски. Однако темпы снижения могут быть ниже, чем изменение цен на сырье, поскольку конечная цена включает не только стоимость кофе, но и затраты на логистику, упаковку, производственные расходы и торговые наценки.

Ранее сообщалось, что в России сократилось число заведений общепита.

Никита Егоров