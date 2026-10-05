Мантуров: утверждена стратегия развития биоэкономики до 2036 года
Основные приоритеты стратегии касаются укрепления собственной технологической базы и глубокой переработки биоресурсов
Стратегия развития биоэкономики в России до 2036 года утверждена. Об этом на форуме «Биопром» сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает РИА «Новости».
— Прежде всего у нас появился долгосрочный ориентир — стратегия развития биоэкономики, которая утверждена прямо в преддверии нашего форума, — сказал он.
По словам Мантурова, основные приоритеты стратегии касаются укрепления собственной технологической базы, глубокой переработки биоресурсов, создания новых рынков и расширения применения биотехнологий в традиционных отраслях. По этим направлениям уже работают сотни российских предприятий и организаций.
В начале сентября в Минпромторге сообщали, что документ внесен в правительство. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, финансирование нацпроекта по биоэкономике в 2027—2029 годах запланировано в объеме около 12 млрд рублей.
Ранее Путин заявил, что в России готовят стратегии развития театров, музеев и архивов. Основное внимание уделяется подготовке кадров.
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