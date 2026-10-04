Названы семь регионов, где средняя зарплата превышает 150 тыс. рублей

На первом месте в топе — Москва

Фото: Динар Фатыхов

Средняя заработная плата, превышающая 150 тысяч рублей, зафиксирована только в семи регионах России в июле 2026 года.

Согласно статистике Росстата, среди этих регионов находятся: Москва (193,1 тыс. рублей), Ненецкий автономный округ (160,2 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (182 тыс. рублей), Камчатский край (150,7 тыс. рублей), Магаданская область (210,3 тыс. рублей), Сахалинская область (161 тыс. рублей) и Чукотский автономный округ (243,6 тыс. рублей).

Тем временем по уровню номинальных доходов Чукотка также сохранила первенство (225,6 тыс. рублей), а вот Москва опустилась на третье место (166,7 тыс. рублей). На втором месте, в свою очередь, оказался ЯНАО (169,2 тыс. рублей). Ненецкий автономный округ сохранил за собой четвертое место.



Ранее сообщалось, что лишь в 16 регионах России средние зарплаты превышают 100 тыс. рублей. Рейтинг всех субъектов страны по зарплатам, номинальным и реальным доходам — в материале «Реального времени».

Никита Егоров