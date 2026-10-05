Проект о бюджете Татарстана на 2027–2029 годы внесен в Госсовет

Документ направят в профильные комитеты, после чего начнется широкое обсуждение

Фото: Сергей Козлов

Законопроект о бюджете Татарстана на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов внесен в Госсовет республики. Документ направят в профильные комитеты, после чего начнется широкое обсуждение. Об этом сообщил председатель Госсовета Фарид Абдулганиев, передает пресс-служба парламента.

7 октября проект обсудят с муниципалитетами, 8 октября пройдут парламентские слушания. Затем бюджет рассмотрят на заседаниях профильных комитетов по ключевым направлениям. После этого головной комитет по бюджету, налогам и финансам подготовит сводное заключение, и законопроект будет готов к первому чтению.

— Бюджет сбалансирован. Это важно для поддержания экономической стабильности, снижения инфляции и роста реальных доходов населения. Бюджет остается социально направленным и программно-ориентированным, — подчеркнул Абдулганиев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Социальные гарантии и республиканские программы, прописанные в проекте, планируется полностью обеспечить финансированием.

Законопроект разместят на сайте Госсовета в открытом доступе. Одновременно в парламент внесен проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Напомним, Фарид Абдулганиев стал новым спикером Госсовета Татарстана 28 сентября. Его кандидатуру выдвинула фракция «Единая Россия».

Алсу Сабирзанова