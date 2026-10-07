Защита «вора» Сычева вскрыла в суде РТ переводы денег между опером и потерпевшим

Адвокат обвиняемого обратилась в ФСБ и ГУСБ МВД России с просьбой о проверке действий майора Олеся Ямпольского

Фото: Реальное время

О денежных переводах между потерпевшим Рустемом Гариповым и замначальника отдела БОП МВД Татарстана Олесем Ямпольским заявила на процессе Верховного суда РТ Евгения Зубарева. В защиту обвиняемого «вора в законе» Романа Сычева она ходатайствовала о вызове сотрудника МВД на допрос для пояснения «природы этих финансовых отношений».

Допрошенный в суде Гарипов какие-либо связи с Ямпольским за рамками расследования отрицал, однако защитник нашла в уголовном деле выписку с его счета о движении средств в одном из банков, а в ней четыре сделки с лицом, которого банк идентифицировал как Олеся Александровича Ямпольского. В общей сложности оперативник перевел потерпевшему 19,3 тысячи рублей, а тот перечислил оперу 15 тысяч.

Суммы небольшие, однако, по мнению защиты, сам факт подобных переводов до и после ставит под сомнение объективность борца с оргпреступностью, который выносил рапорт по заявлению Гарипова о наличии признаков преступления, проводил оперативные мероприятия с его участием и лично допрашивал ключевых свидетелей по делу. А сомнение в объективности требует оценки и легитимности полученных Ямпольским доказательств обвинения, указывала в суде адвокат.

Напомним, Романа Сычева обвиняют в занятии и использовании высшего положения в преступной иерархии, мошенническом хищении у Гарипова 2,5 млн рублей, потраченных на покупку иномарки в обмен на обещание решить вопрос с карточным долгом в 4 млн, а также — в вымогательстве 1,3 млн рублей под предлогом компенсации за передачу купленной машины со скрученным пробегом (этот довод силовики считают надуманным) и ее ремонт. Роман Сычев вину не признает, эпизоды с участием Гарипова считает основанными на оговоре.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ходатайство о допросе Ямпольского рассматривалось в конце сентября, и суд его отклонил. При этом со стороны гособвинителя по делу прозвучало предложение — направить информацию в спецслужбы для проведения проверки оперативника.

В итоге 5 октября адвокат Зубарева направила в ФСБ и Главное управление собственной безопасности МВД России обращение с просьбой проверить действия Ямпольского на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства, а при подтверждении материалов — передать результаты проверки в Следком. В своем обращении защитник также сослалась на ряд гражданских исков к тому же потерпевшему, поданных в суды теми, кто давал ему займы в миллионы и не получил их назад.

Так совпало, что в день подачи этого документа Олесь Ямпольский был задержан в качестве подозреваемого в получении взятки свыше 1 млн рублей за покровительство деятельности подпольных салонов интим-услуг, от дачи показаний отказался и 6 октября оказался в камере СИЗО Чистополя. Суд Набережных Челнов по ходатайству Следкома арестовал его на два месяца.

Детали ареста и претензий защиты к ВИП-оперативнику по двум резонансным делам — в материале «Реального времени».