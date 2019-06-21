В погоне за «башлыком»: кто составит конкуренцию Радию Хабирову?

Стали известны претенденты на пост главы Башкирии: модель, блогеры, правозащитники, национальные активисты

Сегодня Центризбирком Башкортостана приступает к проверке документов, поданных кандидатами на пост главы республики. На башкирский трон претендуют 11 человек, выдвинутых от разных партий. Вчера был последний день предоставления необходимых бумаг. У многих из претендентов оказалась довольно интересная биография. Подробнее о них — в обзоре «Реального времени».

11 претендентов на одно кресло

8 сентября, в Единый день голосования, в Башкирии состоятся выборы главы республики. Партии определились со своими кандидатами. Кстати, выдвинуть своих представителей должны были до 20 июня. Согласно Кодексу о выборах, на должность руководителя республики могут претендовать только кандидаты, представленные от партий. Теперь они также должны предоставить сведения о трех кандидатах для наделения полномочиями члена Совета Федерации от исполнительной власти республики.

Претендент на кресло главы должен собрать 454 заверенные подписи муниципальных депутатов, в том числе 56 — от районных и городских советов. При этом претендентам предстоит заручиться поддержкой в 48 районах и городах республики.

— Сегодня муниципальный фильтр — это не такое огромное количество подписей, которые требуется собрать партиям для выдвижения своих кандидатов, но хороший повод мобилизовать свои местные отделения, — комментирует «Реальному времени» политолог Дмитрий Казанцев.

— Тем более в условиях, когда за неучастие в избирательных кампаниях российские партии сейчас стали ликвидировать, у них появился настоящий стимул поработать на выборах всех уровней.



С сегодняшнего дня до 20 июля ЦИК РБ будет проверять поданные документы и подписи. И только после этого примет окончательное решение о регистрации кандидатов. Предвыборная агитация в республиканских СМИ начнется 10 августа и завершится 6 сентября.

Всего свои кандидатуры выдвинули 11 человек — восемь мужчин и три дамы. Некоторые из них у всех на слуху, а кого-то знают лишь в узких кругах. Кого-то уже открыто называют кандидатами-спойлерами, а кому-то прочат даже прохождение во второй тур. Отметим сразу, желающих стать главой республики было больше. Но они не нашли поддержки в политических партиях.

Красногорско-кремлевский, но «свой»

Главным претендентом на кресло «башлыка», ни для кого не секрет, является врио главы РБ Радий Хабиров. Именно его выдвинула «Единая Россия». Вначале он прошел процедуру праймериз. Кроме него, на высокий пост претендовали и другие единороссы — депутат Госдумы Зариф Байгускаров, и.о. заместителя премьер-министра — министра ЖКХ республики Борис Беляев и председатель регионального отделения «Опоры России» Ляйсан Николаева. Но Хабиров опередил своих однопартийцев: за него проголосовали 264 из 323 делегатов.

О фигуре Хабирова «Реальное время» писало неоднократно. В качестве руководителя республики он объявился в Уфе осенью прошлого года. Напомним, 11 октября 2018 года, в День республики, Рустэм Хамитов, тогда еще глава РБ, объявил о своей отставке. Временно исполнять его обязанности Путин поручил главе Красногорска Радию Хабирову, которого многие помнят как рахимовского чиновника, перешедшего на работу в Кремль. К слову, Хабиров считался одним из вероятных сменщиков Хамитова, которому предрекали отставку с лета прошлого года. И работа в администрации Красногорска многими воспринималась как стажировка перед предстоящим повышением.

Работа Хабирова в администрации Красногорска многими воспринималась как стажировка перед предстоящим повышением. Фото krasnogorsk-adm.ru

В целом жители Башкирии с воодушевлением восприняли камбэк Хабирова. Возобновились поездки руководителя РБ по районам республики. Увольнение прежних чиновников, публичные нагоняи госслужащим, яркие обещания, громкие лозунги («Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!»), подначки в адрес Казани, поддержка со стороны местных блогеров и деятелей шоу-бизнеса, активное присутствие в соцсетях сделали его одним из самых упоминаемых в медиа губернаторов России.

Среди башкирского населения прибавила очков новому «башлыку» и «пятая графа»: его национальность практически не вызывает вопросов, в отличие от происхождения предшественника, — Хабиров принадлежит к башкирам рода Юрматы. Благостную картину несколько подпортил ролик, который начал распространяться в первую неделю после назначения в Башкирию. В нем Хабиров, будучи главой Красногорска, на Крещение окунается в купель и крестится, что вызвало недоумение у башкир и татар. Позже он заявил, что является мусульманином, а его дети — православными.

При этом эксперты отмечают, что эйфория вокруг врио главы РБ уже спадает. Не все проблемы ему удалось решить. И наплыв «команды красногороских» на ключевые посты устраивает далеко не многих. Однако это не помешало ему занять первую строчку апрельского рейтинга влиятельных людей республики, составленного «Реальным временем».

Коммунисты на своей конференции «традиционно» выдвинули 61-летнего главу рескома КПРФ Юнира Кутлугужина. Фото idelreal.org

Парламентская оппозиция

Своих кандидатов представили и другие партии. Начнем с «системных оппозиционеров».

— Традиционно сильны позиции у КПРФ и ЛДПР. Они электорально усилились, в отличие от партии власти. С трендом общественного запроса на популизм и значительное усиление в современной политической реальности феномена Трампа и Зеленского, выборы в Башкирии станут чем-то даже опасным для Хабирова, — подчеркивает Казанцев.

Коммунисты на своей конференции «традиционно» выдвинули 61-летнего главу рескома КПРФ Юнира Кутлугужина. В партии «красных» была некоторая интрига. Своих амбиций не скрывал и относительно молодой продолжатель дела Ленина — Рустам Хафизов. Внутрипартийная конкуренция между Кутлугужиным и Хафизовым в Башкирии некоторым образом напоминает отношения Хафиза Миргалимова и Артема Прокофьева в Татарстане. Однако в Уфе дело не доходило до открытого конфликта. Через КПРФ пыталась пройти и башкирская общественница Рамиля Саитова (беспартийная), но ее не пустили на встречу. Несколько человек, недовольные решением, написали заявление в суд, требуя признать незаконными итоги собрания.

ЛДПР выдвинула своего думского депутата Ивана Сухарева. Член партии Жириновского, работая в нижней палате парламента, предлагал выпустить банкноту в 10 тысяч рублей, а рабочий день сократить до 35 часов в неделю. Также он хотел запретить иностранную валюту и женские татуировки и разрешить сажать в тюрьму с 12 лет. Но другие народные избранники не поддержали эти инициативы. В 2015 году депутата чуть не признали банкротом как физлицо, но ему удалось избежать этой участи.

Член партии Жириновского, работая в нижней палате парламента, предлагал выпустить банкноту в 10 тысяч рублей, а рабочий день сократить до 35 часов в неделю. Также он хотел запретить иностранную валюту и женские татуировки и разрешить сажать в тюрьму с 12 лет. Фото facebook.com

«Справедливая Россия» выдвинула руководителя реготделения Юрия Игнатьева, депутата Госсобрания.

Блогер, модель и конкурент Рахимова

Первым человеком, подавшим документы в Центризбирком, стал блогер Владимир Кобзев, заявленный от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». В эпоху популярности ЖЖ он стал известен как Кабзон, с тех пор это стало его вторым именем. В меру эксцентричный мужчина в соцсетях рассуждает на совершенно различные темы, путешествует по Башкирии и соседним регионам, снимает соответствующие ролики. Подписчики ценят его чувство юмора, особый взгляд на многие процессы. При этом у кандидата имелась судимость по «хакерским» статьям — 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Она была погашена в августе 2005 года. Как он сам признался, «лихое было времечко, паленые виндовсы продавались на лазерных дисках…» В итоге отделался «условкой». К слову, на днях случился маленький конфуз. Верховный суд ликвидировал «Партию пенсионеров России», и некоторые уфимские СМИ поспешили связать ее силу с политической силой, выдвинувшей Кабзона. Но вскоре выяснилось, что это разные партии с похожими названиями.

«Зеленые» выдвинули модель plus size, руководителя модельного агентства Санию Тимасову. Мать двоих детей не стеснялась выкладывать в Сеть свои фото разной степени откровенности. «Я смогла поднять свою грудь после двух детей и смогу поднять с колен Уфу и РБ», — сообщила она в соцсетях, сопроводив эту запись очередной впечатляющей иллюстрацией. По ее словам, Башкирии нужен «красивый и сильный президент». Любопытно, что эпатажная уфимка состоит в «Партии роста», которая решила никого не выставлять.

Сания Тимасова не стеснялась выкладывать в Сеть свои фото разной степени откровенности. Фото vk.com/timasofa

В свою очередь, «Патриоты России» предложили на пост главы Башкирии Кадырова. В отличие от чеченского лидера, башкирского однофамильца зовут Рафис Фаизович, и он врач по образованию. Те, кто застал политическую жизнь республики 1990-х, вероятно, его помнят как экс-руководителя банка «Восток», ЧИФ «Восток», депутата Верховного Совета Башкирии первого созыва. Был кандидатом в президенты РБ в 1993 году, но проиграл Муртазе Рахимову. Также он участвовал в выборах в Госдуму РФ в 2016 году, опять безуспешно.

Правозащитники, гражданские активисты

Правозащитница и юрист Зульфия Гайсина выдвинулась от партии «Яблоко». Она хорошо известна среди обманутых дольщиков республики, чьи права 39-летняя юрист постоянно отстаивает.

Партия «Гражданская сила» представила и своего кандидата. На кресло «башлыка» претендует руководитель Фонда развития городских проектов Владимир Барабаш.

«Партия социальной защиты» выдвинула 32-летнего Алексея Молокина. Молодой человек возглавляет региональное отделение партии. На выборах президента РФ 2018 года он работал в штабе кандидата Ксении Собчак. Также его считают соратником известного уфимского бизнесмена Альберта Мухамедьярова.

И последняя, чье имя накануне появилось на сайте ЦИК РБ, стала упомянутая выше Рамиля Саитова. Сначала она попыталась пойти от КПРФ, но у коммунистов были свои планы на выборы. Впоследствии «Партия социальной защиты» сообщила о ее выдвижении. Но в итоге выдвинула Молокина. Политический приют Саитова получила в «Российской социалистической партии». Рамиля Хамитьяновна — в прошлом известная уфимская бизнес-леди (владела сетью магазинов «Добрый день»), активистка, выступающая за интересы башкирского народа. Некоторое время находилась в тюрьме и наблюдалась у психиатра. Во время правления Хамитова выступала за его отставку. В прошлом году пыталась стать мэром Уфы, но не получилось. «Реальное время» уже писало о ее жалобе на «белую дорожку соли» в кабинете судьи Наили Идиятовой и брошенной в служительницу Фемиды сумке.

Рамиля Саитова сначала попыталась пойти от КПРФ, впоследствии «Партия социальной защиты» сообщила о ее выдвижении. Но в итоге политический приют Саитова получила в «Российской социалистической партии». Фото proufu.ru

Мимо кассы

Кроме того, были и другие люди, намеревавшиеся возглавить республику. Еще в прошлом году о своем желании стать «президентом Четвертой Башкирской Республики» заявил башкирский активист Айрат Дильмухаметов, отсидевший за экстремистские высказывания в своих публицистических материалах. Весной на него завели новое уголовное дело за призывы «к созданию новой федерации».

Заявлял о своих амбициях и еще один национальный активист — глава организации «Башкорт» Фаиль Алчинов (Алсынов). Он пользуется успехом среди башкирской молодежи. Активно выступает в защиту уникальных гор-шиханов. Председатель «Партии ветеранов России» Ильдар Резяпов, уроженец Стерлитамака, тоже заявлял о намерении баллотироваться. Во время конфликта между защитниками шиханов и «Башкирской содовой компании» выступал в поддержку промышленников.

Также свою кандидатуру предлагала блогер и пиарщик Евгения Куцуева, которая работала в администрации Хамитова. В это раз она решила выдвинуться от «Партии роста», «составив пару» «тяжеловесу» Хабирову в предвыборной гонке. Но местная ячейка партии Бориса Титова, как мы написали ранее, не стала участвовать в выборах.