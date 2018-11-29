Башкиры рода Юрматы: потомственные дворяне, отцы-основатели Башкортостана и Радий Хабиров

Колонка Салавата Хамидуллина о башкирских родах. Юрматы: часть 2 (окончание)

Уфимский историк и журналист Салават Хамидуллин, рассказывая о башкирских племенах и кланах, продолжает знакомить читателей «Реального времени» с родом Юрматы. Наш колумнист сообщает о военных походах башкир и упоминает видных представителях этого племени, в том числе врио главы Башкортостана Радия Хабирова.

Юрматынцы в походах русской армии

После подавления башкирского восстания 1735—1740 годов начался процесс поголовного перевода башкир в служилое состояние. Документально засвидетельствовано участие 88 юрматынцев в Прусском походе 1757 года, когда из башкир был сформирован один пятисотенный полк, который участвовал в знаменитом сражении под Гросс-Егерсдорфом. В Польский поход 1771—1773 годов, чтобы сражаться с войсками Барской конфедерации, отправилось уже 3 тысячи башкир. Было сформировано 10 партий по 300 всадников в каждой. Башкиры Юрматынской и Телтим-Юрматынской волостей входили в состав 4-й и 5-й партий. Всего в походе участвовало 183 воина-юрматынца.

В 1789 году в связи с началом русско-шведской войны 1788—1790 годов три башкирских полка (1 500 чел.), а также команды яицких казаков и калмыков были отправлены в Финляндию. Башкиры, сражавшиеся в Финляндии под командованием небезызвестного «сокрушителя Пугачева» И.И. Михельсона, ставшего к тому времени генерал-майором, отличились в сражениях у селений Киро, Сент-Михель, Кайенас. При подписании мирного договора с Россией шведский король Густав III пожелал познакомиться с башкирами, о которых был много наслышан.

Одному из башкирских воинов русское командование приказало показать искусство джигитовки и стрельбы из лука: «Сей смелый всадник (…) Акчур-Пай бросил вверх яйцо и разбил его при падении, пустив в него стрелу, быструю, как молния. Наконец, он вынул из своего тула старую стрелу и бросил ее на землю, потом, подняв ее рукою, не слезая с лошади и, все скакавши во всю прыть, он бросил ее вверх и на лету расколол, подобно яйцу, пустивши в него новую, свежую стрелу». Упомянутый Акчурпай был башкиром Юрматынской волости, которого звали Кучербай Акчулпанов. Он был первым башкиром, получившим дворянское достоинство. Было это в 1793 году.

В Отечественной войне 1812 года и Заграничных походах русской армии 1813—1814 годов участвовало 20 башкирских полков, общей численностью 10 тысяч человек.

Правительство в целях предотвращения дальнейших башкирских восстаний взяло курс на интеграцию Башкирии в административную систему Российской империи. Поэтому было образовано Башкиро-мещеряцкое войско, а в Башкирии была введена кантонная система управления. Во главе кантонов и юрт были поставлены башкирские офицеры, многие из которых стали потомственными дворянами. Была создана новая башкирская элита, ставшая частью российского правящего класса. О вооружении башкир той эпохи этнограф И.М. Казанцев писал, что оно состоит «из пары пистолетов, ружья, пики, сабли, лука, колчана со стрелами, которыми башкирцы мастерски стреляют на большое пространство в цель и с такою силою, что стрела в 15 саженях может проткнуть насквозь не только человека, но даже и лошадь».

В Отечественной войне 1812 года и Заграничных походах русской армии 1813—1814 годов участвовало 20 башкирских полков, общей численностью 10 тысяч человек. Юрматынцы участвовали в отражении нашествия Наполеона с самого начала войны. Некоторые из них служили во 2-м башкирском полку, который в составе армии Тормасова участвовал в сражении под Кобриным против 7-го саксонского корпуса Ренье. Генерал в донесении царю писал: «…приказал я графу Ламберту атаковать неприятеля казачьими полками Власова, Евпаторийским Татарским и 2-м Башкирским и стараться выманить его из сей позиции, где он находился под прикрытием пушечных выстрелов в открытом поле». После нескольких атак кавалерии и огня артиллерии, саксонцы дрогнули и попытались вырваться из окружения, но все было тщетно. 2 тысячи саксонцев были убиты и 2,5 тысячи взяты в плен. Победа под Кобриным стала первой крупной победой русской армии в начавшейся войне. На радостях Александр I наградил Тормасова орденом святого Георгия 2-й степени. Не позабыл он и башкир. «Божиею милостью Мы, Александр Первый, император и самодержец Всероссийский. Нашему походному старшине 2-го Башкирского полка Каипову. В воздаяние ревностной службы Вашей и отличия, оказанного в кампании против французских войск 1812 года, а особенно в 15 день июля при разбитии саксонских войск под городом Кобриным, Всемилостивейше пожаловали мы Вас в 23 день августа 1812 года кавалером ордена Святой Анны 4-й степени».

Однако еще ранее за Кобринское дело получил награду Аралбай Акчулпанов, сын героя прошедшей русско-шведской войны Кучербая Акчулпанова. «Господин пятисотенный старшина Аксулпанов. Именем Его Императорского Величества, высочайше мне вверенной, в справедливом уважении к отличной храбрости вашей, в сражении 15 июля при городе Кобрине оказанной, по личному моему в том удостоверении, препровождаю у сего для возложения на вас орден Святой Анны 3-й степени. Подлинное подписал генерал от кавалерии Тормасов». Аралбай Акчулпанов и его помощник Аюп Каипов открыли счет орденам и медалям, которыми течение войны награждалось Башкирское войско. Первый проживал в деревне Кучербаево Стерлитамакского района РБ, а второй — в Юмагузино Стерлибашевского.

Основная часть башкир Юрматынской и Телтим-Юрматынской волостей была мобилизована в 12-й башкирский полк. В 1813 году он был включен в состав Польской армии генерал-лейтенанта Л.Л. Беннигсена, а в сентябре того же года был присоединен к блокадному корпусу генерала Розена, который осаждал крепость Глогау. Прибытие башкир заставило французов изменить тактику: они перестали выставлять по ночам караулы, так как излюбленным приемом башкир были ночные атаки на французские пикеты. 29 октября 1813 года осаждающие отбили вылазку противника, во время которой 400 башкир произвели ложную атаку во фланг французских войск. 5 апреля 1814 года гарнизон Глогау сдался. После этого 12-й башкирский полк был отправлен на родину.

Юрматынцы в башкирском национальном движении

Сказать, что юрматынцы сыграли выдающуюся роль в башкирском национальном движении, значит, ничего не сказать. Некоторые представители рода Юрматы стали его ядром и движущей силой. Например, из их числа происходил лидер башкирских автономистов А.-З. Валиди, а также его ближайшие соратники братья Карамышевы — Амир, Гирей и Мухтар, братья Ишмурзины — Сулейман и Аухади, Шаги-Хайдар Акчулпанов, Хидият Сагадеев, Шагибек Узбеков, Ибрагим Исхаков и другие. Поскольку более или менее подробное описание их деятельности заняло бы слишком много времени и места, коснемся лишь некоторых моментов их биографий.

А.-З. Валиди родился в ауле Кузян, который относился к Ильчик-Темировской тюбе Телтим-Юрматынской волости. Родовое объединение Юрматы представляет собой сложное образование, которое на протяжении веков включало в свой состав этнические элементы различного происхождения. Р.Г. Кузеев зафиксировал более 100 названий родовых подразделений, «из них 39 названий — патронимические, 21 — этнические и племенные, 10 — тотемистические, 20 — топографические, цветовые и посвященные другим реалиям». К изначальным четырем территориальным тюбам (Татигачевой, Азнаевой, Ильчик-Темировой, Кармышевой) со временем добавились еще Янзигитова и Акчулпанова. Также появились мелкие подразделения (ара, насел) — Мишар-Юрматы, Мукши-Юрматы, Арлар-Юрматы, некоторые из которых затем настолько возросли численно, что превратились в отдельные волости. Вспомнить хотя бы Мокша-Юрматынскую волость. Эти названия происходили, как правило, от прозвищ групп семей, линия которых восходила к одному предку, женатому, например, на мордовке (мокшанке), мишарке (мишар) или удмуртке (ар).

Кроме того, в составе племени Юрматы имелись мелкие этнические вкрапления. Например, в XVIII веке фиксируется Мурзаларский аймак, ведший свое происхождение от башкир клана Мурзалар, ареал расселения которых находился на северо-востоке Башкирии (Салаватский р-н РБ). Аналогичным образом в состав юрматынцев в XVIII веке инкорпорировались группы из нескольких семей, происходившие из родов Кай и Унгут. Именно они составили население аула Кузян. Унгуты ( унларцы) жили на севере Башкирии, а относительно рода Кай его представитель А.-З. Валиди писал: «Основной наш род Суклы-Кай, а также близкие нам роды Санаклы-Кай, Юрактау-Кай, Таулы-Кай входят составной частью в род Кай или Кайлы. Часто говорили о том, что этот род до прихода на нынешние земли жил на восточном Урале по Ирендыку…» Не будучи вотчинниками Юрматынской волости, они были вынуждены записываться в тептярский оклад. Племя Кай отметилось в истории средневековья. В русских летописях фиксируется половецкое племя каепичей (кай-оба), а род османских султанов происходил из огузской племени Кай или Кайы.

А.-З. Валиди по праву считается не только лидером башкирского национального движения и основателем Башкирской республики, но также одним из основоположников российского федерализма, выдающимся российским политическим деятелем начала XX века и ученым-востоковедом.

Амир Карамышев родился в ауле Макар Кармышевой тюбы Телтим-Юрматынской волости (ныне с. Макарово Ишимбайского р-на РБ) и происходил из семьи Карамышевых, потомков Кармыш-бабы, которые служили офицерами Башкирского войска. Так, зауряд-есаул Кинзябулат Ибраев Кармышев с 1812 года по 1815 находился в действующей армии с 12-м башкирским полком «противу французских войск и за взятие города Парижа получил серебряную медаль». Другой представитель рода, Юсуп Аллабердин Кармышев, с 1830 по 1835 год находился в 11-м казанском полку «против польских мятежников». А.-З. Валиди в своих «Воспоминаниях» пишет: «Амир был другом моего детства. Из старинного и знатного рода, внук известного башкирского офицера майора Юсуфа Карамышева, жившего в первой половине XIX века. Карамышевы, все как один, люди отчаянно смелые и верные нашим идеалам… Они шли в самых первых рядах нашего национального движения и борьбы за государственность». Матерью Амира Карамышева была родная тетка А.-З. Валиди. После Учредительного курултая башкирского народа, утвердившего в декабре 1917 года провозглашенную ранее автономию Башкортостана, Амир Карамышев приступил к формированию башкирских войск. Именно его отряд в апреле 1918 года участвовал в казачьем налете на Оренбург, в результате которого было освобождено арестованное большевиками Башкирское правительство. В дальнейшем он стал командиром созданного им самим 1-го башкирского кавалерийского полка, который участвовал в преследовании в горах Южного Урала партизанской армии В. Блюхера. Командир I армии Восточного фронта Гайк Бжешкянц вспоминал: «В этот период особой жестокостью против Советов отличалась белая башкирская конница под командованием ротмистра Карамышева». К сожалению, 7 августа 1918 года герой Башкирского войска Амир Карамышев умер от воспаления легких. После этого 1-й кавалерийский полк возглавил его брат Мухтар. Третий их брат Гирей был членом Башкирского правительства.

Аухади Ишмурзин родился в деревне Кинзебулатово нынешнего Ишимбайского р-на РБ. Он был подпоручиком царской армии, затем стал штабс-капитаном и командиром полка Башкирского войска (Башкирский корпус Народной армии). Некоторое время занимал должность командира дивизии и заместителя военкома Башкирской республики в 1919—1920 годы. В 1920 году вместе с А.-З. Валиди уехал в Туркестан. Башкирские офицеры, имевшие за плечами богатый боевой опыт, стали обучать солдат Бухарской республики военному делу. Аухади Ишмурзин принимал участие в боях против красных частей. Но летом 1922 года в одном из боев он попал в плен. А.-З. Валиди писал: «В июле 1922 года я оставил Аухади и его товарищей в кишлаке у реки Санзар, с тем, чтобы они двигались к Энвер-паше в Восточную Бухару, а сам отправился в Ташкент для участия в нелегальном VII туркестанском съезде. Как раз тогда нагрянули русские, заняли все долины и окружили место, где находился Аухади со своими отрядами. Аухади упал с коня, споткнувшегося о камень, русские схватили его и отвезли в Ташкент, а оттуда переправили в Москву и тут же осудили и расстреляли».

Сулейман Ишмурзин (Ишмурзин 2-й, как писали в документах) также был подпоручиком царской армии, затем штабс-капитаном Башкирского войска (1918—1919 годы), позднее командиром Отдельной Башкирской бригады РККА, сражавшейся летом 1919 года под Харьковом против войск Деникина. В 1937 году был расстрелян.

Шаги-Хайдар Акчулпанов родился в деревне Кучербаево нынешнего Стерлитамакского р-на РБ. Он был подполковником царской армии, полковником Башкирского корпуса Народной армии, командиром 1-й пехотной башкирской дивизии. Дата смерти неизвестна.

Ибрагим Исхаков родился в ауле Мырзаш (с. Мурдашево Стерлитамакского р-на РБ), был штабс-капитаном Башкирского корпуса Народной армии (1918—1919 годы), командиром полка, позднее помощником заместителя военкома Башкирской республики. Вместе с А.-З. Валиди ушел в Туркестан. В г. Кермине (ныне г. Навои, Узбекистан) организовал военную школу, где занимался обучением курсантов военному делу. Однако через год его жизнь трагически оборвалась. Исхаков был вероломно убит в апреле 1921 года басмачами — сторонниками Бухарского эмира.

Хидиятулла Сагадиев родился в ауле Термен-Елга (ныне микрорайон г. Ишимбай), был политкомиссаром Отдельной Башкирской стрелковой бригады (1920 год), позднее нарком просвещения БАССР. Расстрелян в 1937 году.

Шагибек Узбеков родился в селе Ахмерово нынешнего Ишимбайского р-на РБ, служил подпоручиком царской армии, затем штабс-ротмистром Башкирского корпуса (1918—1919 годы), был членом Башкирского военного совета. После перехода башкирских войск на сторону Советов в феврале 1919 года Ш. Узбеков остался на стороне Колчака, сформировал добровольческий отряд, который сначала влился в бригаду Мусы Муртазина. После вторичного перехода М. Муртазина на сторону красных в августе 1919 года, Ш. Узбеков с группой бойцов отправился на Украину к Деникину. Затем сражался в Крыму в составе армии барона Врангеля. В своих «Воспоминаниях» А.-З. Валиди писал, что Шагибек Узбеков «был ранен в Крыму, переправлен в Стамбул, где и скончался».

Снайпер 260-го полка 168-й стрелковой дивизии Ахат Абдулхакович Ахметьянов (Карамышев) прославился тем, что к 15 января 1944 года уничтожил 502 фашиста

Башкиры рода Юрматы новейшего времени

В годы ВОВ башкиры-юрматынцы являются рекордсменами по числу героев Советского Союза среди других башкирских родов: Ахмеров Габит Абдуллович (с. Старый Четырман Федоровского р-на РБ), Ахметов Абдулла Шангареевич (д. Юмагузино Стерлибашевского р-на РБ), Бердин Галей Иркабаевич (д. Байгузино Ишимбайского р-на РБ), Ишкулов Гатият Абдуллович (с. Новояушево Федоровского р-на РБ), Нагуманов Дайлягай Сыраевич (с. Нижний Армет Ишибайского р-на РБ), Халиков Тимербулат Галяутдинович (д. Кинзебулатово Ишимбайского р-на РБ), Хасанов Сафа Хузямович (д. Уметбаево Стерлибашвеского р-на РБ), а также полный кавалер ордена Славы Маннанов Шакир Фаткуллович (д. Кияуково Ишимбайского р-на РБ). Снайпер 260-го полка 168-й стрелковой дивизии Ахметьянов (Карамышев) Ахат Абдулхакович прославился тем, что к 15 января 1944 года уничтожил 502 фашиста.

Из числа юрматынцев происходят многие деятели науки, культуры и искусства: писатели Ибрагим Гиззатуллин (с. Нижний Армет Ишибайского р-на РБ) и Булат Рафиков (д. Давлеткулово Мелеузовского р-на РБ), народный артист БАССР Мавлетбай Гайнетдинов (с. Верхнеиткулово Ишимбайского р-на РБ), народный художник БАССР Эрнест Саитов (д. Юлдашево Ишимбайского р-на РБ), историк Билал Юлдашбаев (д. Юрматы, ныне г. Ишимбай), этнограф Рим Янгузин (с. Аючево Стерлитамакского р-на РБ) и др. Из высших руководителей советского времени известен председатель Совета народных комиссаров БАССР Аксан Мухаметкулов (с. Макарово Ишимбайского р-на РБ). Из нынешних руководителей — врио главы РБ Радий Хабиров (с. Сайраново Ишимбайского р-на РБ).

Салават Хамидуллин, фото предоставлены автором